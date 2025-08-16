Daniel Garnero tras la goleada de la UC a Colo Colo: “Será importante jugar en nuestra cancha después de este resultado”

Universidad Católica goleó a Colo Colo en el Monumental y Daniel Garnero obtuvo su segundo triunfo al mando de los cruzados, precisamente, ambos ante el Cacique.

En ese sentido, el técnico de la UC valoró lo realizado por sus pupilos, destacando la contundencia y los goles al inicio de ambos tiempos. “Tuvimos efectividad. Ponerte a ganar rápido tranquiliza a unos y apura a otros. En ese sentido, tener la efectividad de entrada hizo que podamos manejar el partido mucho mejor. En el segundo tramo del primer tiempo jugamos contra un rival que tiene una excelente plantilla, unos futbolistas de mucha jerarquía. Nos quitaron la pelota, no podíamos asociar juego, pero cada salida que teníamos era importante”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Pudimos marcar más goles y ampliar la diferencia. Después, en el arranque del segundo también, teniendo la efectividad de la primera jugada, eso modificó los estados de ánimo e hizo que podamos terminar el partido ganándolo con mucha tranquilidad”, añadió.

El técnico también subrayó el trabajo que ha realizado en pelota detenida, ítem en el que la UC se hizo fuerte. “Es una herramienta más. Obviamente que en Paraguay se utiliza muchísimo, pero lo considero una herramienta muy importante dentro del juego. Estadísticamente hay muchos partidos que se definen o se abren por jugadas de pelota parada. Esa es la idea, tratar de poder darle herramientas a los futbolistas en todos los aspectos para que decidan de la mejor manera, ejecuten bien y lleguen al objetivo de cumplir con lo que se propusieron”, aseguró.

Ya piensa en el Claro Arena

Pese al triunfo, Garnero envió un potente mensaje por la conformación del plantel cruzado, donde destaca la presencia de juveniles. “La posibilidad que tienen los chicos es por un factor que no es quizás el mejor, que tenemos una plantilla muy reducida. Pero bueno, para eso están los juveniles, tienen que estar preparados. Hablamos mucho con ellos, saben que en algún momento tienen que esperar, pero en algún momento les toca entrar diez minutos en una cancha difícil, con un rival difícil como hoy. Los que entraron lo hicieron muy bien. Así que vamos bien y tienen que estar preparados porque esto es largo y hay que sostener niveles individuales para poder lograr los objetivos que uno se proponga”, indicó.

Finalmente, aseguró que la goleada sobre Colo Colo será un impacto positivo para los cruzados, que se sumará a la inauguración del Claro Arena en la próxima fecha. “Estamos muy contentos con el resultado, venir a esta cancha y lograr el resultado que logramos y de la manera que lo logramos, me deja muy satisfecho, muy tranquilo. Y bueno, vamos a disfrutarlo un poquito hoy y mañana ya pensaremos en el próximo rival que coincidimos con que vamos a volver a jugar de local. Eso para nosotros va a ser muy importante, así que llegar a esa posibilidad de jugar en nuestra cancha después de un resultado como este, va a motivar muchísimo a la gente y a todos nosotros también”, cerró.