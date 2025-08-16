Doblete, líder futbolístico y anímico: la tarde consagratoria de Cristián Cuevas en la UC tras golear a Colo Colo

23 y 20 segundos, del primer y segundo tiempo, respectivamente. Fueron los minutos de las estocadas de Cristián Cuevas. El Cimbi, con dos goles de camarín, comandó la victoria de Universidad Católica sobre Colo Colo en el Clásico. Fue la clara figura de la goleada cruzada.

El zurdo se ha erigido como uno de los bastiones del conjunto precordillerano en una temporada irregular. Es uno de los líderes futbolísticos y anímicos del plantel, con la intensidad como su marca. Cuando no se ha destacado desde el juego, su ímpetu no ha faltado.

Sin embargo, aún le faltaba una actuación consagratoria, que llegó este sábado en el Monumental. Con un doblete, se consagró como el héroe de la UC en el Clásico 189.

A los 23 segundos, Cuevas abrió la cuenta tras un centro de Eugenio Mena, que Fernando De Paul no pudo cortar con la presencia de Fernando Zampedri. La pelota quedó boteando en el área y el Cimbi remató con el arco a su disposición. Fue una anotación que golpeó a Colo Colo, que se desmoronó.

La tarde soñada de Cuevas en la UC

Pese a que recibió una amonestación a los 12′ por demorar en un tiro de esquina, Cuevas siguió siendo protagonista. Le dejó el cobro a Jhojan Valencia y justamente vino el segundo tanto obra de Tomás Asta-Buruaga, nuevamente con responsabilidad del arquero albo. La pesadumbre por la amarilla duró apenas unos segundos, aunque el zurdo quedó suspendido para el próximo duelo por acumulación de tarjetas. Se perderá el estreno del Claro Arena ante Unión Española, aunque a esa altura poco pareció importar. La algarabía ya era la tónica en el plantel cruzado.

En el minuto 33′ volvió a ser importante. Fue quien sacó el centro en el gol de Zampedri, donde nuevamente tuvo complicidad De Paul. Una tarde para el olvido del meta, a diferencia de Cuevas, que vivió su mejor partido en la UC desde que llegó en 2022.

El rancagüino volvió a asestar un impacto en el inicio del complemento. A los 20 segundos, vino otro gol de camarín. Desborde de Clemente Montes que superó a tres futbolistas en velocidad y centró. La pelota no pudo ser despejada por la zaga alba y el Cimbi, de volea y al primer toque, anotó nuevamente de derecha. Se trata de los primeros dos tantos en la Liga de Primera y del primer doblete de su carrera.

Cuevas no solo destacó por su influencia en los goles, lógicamente trascendentales, sino que también por su presencia en la cancha. Su despliegue fue notorio. Pisó las dos áreas, siendo clave en defensa como en ataque. Incluso pudo marcar algún gol más en alguna de sus arremetidas. Derechamente estuvo en todos lados.

Terminó abandonando el terreno de juego en el 83′, ante las pifias de la fanaticada alba, los aplausos de sus compañeros y las felicitaciones de Daniel Garnero, quien sumó su segundo triunfo al mando de la UC. Justamente, los dos fueron ante Colo Colo, que transita por un año para el olvido en su centenario.