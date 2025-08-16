SUSCRÍBETE
El Deportivo

Responsable en tres goles: Fernando de Paul vive su peor tarde en Colo Colo ante la UC

Tras la salida de Brayan Cortés a Peñarol, tanto el cuerpo técnico de Jorge Almirón como Blano y Negro le dieron la confianza de ser el titular. Ahora, en el clásico, tuvo una jornada para el olvido.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Responsable en tres goles: Fernando de Paul vive su peor tarde en Colo Colo ante la UC. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Colo Colo tuvo una nueva jornada para el olvido en el año de su centenario. Ya lo había dicho Carlos Caszely. “Horrible. Ha sido lo más malo que ha tenido, creo que en su historia”, había dicho el goleador histórico a mitad de semana. Ahora, el episodio que marcó la jornada fue la goleada que le propinó la UC al equipo de Jorge Almirón en el estadio Monumental. Un 4-1 tan contundente como inesperado.

Si bien, hace algunas semanas los de Daniel Garnero habían ganado 2-0 en Santa Laura, ambos elencos llegaban complicados y sin lograr sumar de a tres en las últimas semanas. Ahora, Universidad Católica comenzó golpeando rápido. Y con la colaboración de Fernando de Paul, quien antes del minuto de partido comenzó a marcar la tónica de lo que sería su tarde en Pedrero.

El guardameta tuvo responsabilidad directa en los primeros tres goles. De arranque, cuando intentó cortar un centro de Eugenio Mena, pero no logró atrapar el balón ante la arremetida de Fernando Zampedri, quien le ganó en la disputa. El golero le dejó la pelota servida a Cristián Cuevas, quien anotó con el arco de frente.

Zampedri aprovechó el error de De Paul y marcó el tercer gol de la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Hace pocas semanas, Tuto había sido ratificado por Almirón y por la dirigencia de Blanco y Negro como el arquero titular de Colo Colo. La salida de Brayan Cortés dejaba abierta la posibilidad de que en Macul fuesen por otro arquero. Sin embargo, decidieron confiar en el portero nacionalizado. Por lo menos en esta jornada, el ex Universidad de Chile no respondió a aquella condición.

“Coincidimos con el director técnico, con el gerente deportivo, el directorio mismo y todas las las personas que hacemos esta institución en que nos vamos a quedar con los arqueros que tenemos en este momento”, había explicado Aníbal Mosa hace algunos días.

El día para el olvido de De Paul continuó en los primeros 45 minutos. A los 12′, Tomás Asta-Buruaga aprovechó un centro de Jojhan Valencia y cabeceó al primer palo, donde estaba el golero. Pese a que el testarazo fue a su posición, el guardameta no pudo contener y tras un rebote en la pierna, la pelota terminó en el fondo del arco. Quizás fue el error menos grosero de los tres.

Esto porque a los 33′, Cuevas envió un centro que parecía sencillo. Ahí De Paul fue embolsar, pero el balón le rebotó en los brazos y le quedó a Zampedri, quien tuvo que definir con el pórtico desguarnecido. El yerro más claro de los tres, en esta oportunidad. Todas las miradas se fueron sobre el arquero y los cánticos empezaron a arremeter contra el plantel en el Monumental. “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón, respeten por la camiseta, por la historia del campeón”, se escuchó en el recinto.

El primer tiempo terminó con el marcador en 3-1 a favor de la UC. El complemento, en tanto, se inició con otra anotación. En concreto, el doblete de Cuevas, quien aprovechó un rebote tras un buen desborde de Clemente Montes. Claro que en esta conquista no hubo ninguna responsabilidad del portero. Ese gol significó el cierre de las aspiraciones albas, que con el ingreso de Claudio Aquino buscaban achicar la diferencia. El partido terminó en 4-1. En la peor tarde de De Paul.

