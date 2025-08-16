En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

Brayan Cortés sigue sumando actividad en Peñarol. Desde que llegó a Uruguay, el portero chileno se adueñó del puesto en el Manya, desplazando a Martín Campaña. Este viernes, el seleccionado nacional tuvo su tercer partido consecutivo como titular en uno de los colosos del fútbol charrúa, aunque esta vez perdió. Por la tercera fecha del Torneo Clausura, la escuadra de Diego Aguirre cayó 2-1 con Boston River, como visitante.

El técnico de los carboneros hizo muchos cambios en el equipo, pensando en dosificar para la Copa Libertadores y la revancha contra Racing. En esa dirección, Peñarol tuvo nueve modificaciones respecto a la formación que arrancó ante la Academia, el martes pasado. Cortés fue uno de los que repitió, en el afán de que siga sumando regularidad. El otro fue el volante Eric Remedi.

Boston River, elenco que enfrentó a Ñublense este año por la fase 2 de la Copa Libertadores, abrió el marcador en los 42 minutos, con tanto de Guillermo López, tras un tiro de esquina. El anotador conectó el balón en área chica, dejando sin reacción al iquiqueño.

En el inicio del segundo lapso, llegó el 2-0, acción en la cual Cortés no responde de manera efectiva. Tras un pase filtrado entre el zaguero Gastón Silva y el meta nacional, se mete Agustín Albarracín, se saca al arquero y convierte el 2-0. El descuento del Manya llegó en los 79′, a través de Matías Arezo, quien arrancó en la delantera junto a David Terans (ex Santiago Wanderers).

La de este viernes es la primera derrota de Peñarol en el campeonato, luego de dos victorias. Es uno de los tres escoltas del líder, precisamente Boston River, con seis unidades tal como Cerro Largo y Racing de Montevideo.

Ahora, todo el foco de Diego Aguirre y compañía se pone sobre el partido del próximo martes: la vuelta de los octavos de final de la Libertadores ante Racing Club de Avellaneda, en Argentina. Los aurinegros llegarán con ventaja de un gol y se espera que vuelvan los titulares que no participaron esta noche. Hasta la fecha, el balance de Cortés es de dos triunfos y una derrota.