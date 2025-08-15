SUSCRÍBETE
El Deportivo

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League

El astro egipcio se emocionó por el homenaje de los hinchas del Liverpool, tras el primer partido oficial de los Reds luego del deceso del portugués.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota. Foto: @PremierLeague

Este viernes comenzó la Premier League 2025-2026 y el partido inaugural fue triunfo del Liverpool por 4-2 sobre Bournemouth, en Anfield. Al término, Mohamed Salah se emocionó hasta las lágrimas con el homenaje de los hinchas hacia Diogo Jota.

Fue un juego especial para los Reds, el primero oficial desde el fallecimiento del portugués, quien el 3 de julio pasado murió junto a su hermano, en un accidente de tránsito durante sus vacaciones. Las muestras de cariño estuvieron desde el inicio.

Antes del pitazo inicial, se dio un emocionante minuto de silencio en memoria de Jota. Banderas, pancartas y una ovación especial a los 20 minutos, recordando el dorsal que el portugués usaba con los Reds y que ahora está retirado por el club, también fue parte de una escena llena de simbolismos.

Sus compañeros también rindieron homenaje en la cancha. Hugo Ekitiké, Cody Gakpo y el propio Mo Salah recordaron al luso en sus festejos, ya sea haciendo el ’20′ con sus manos o imitando las celebraciones que el atacante portugués frecuentaba. Al finalizar el encuentro, que terminó en victoria para el campeón vigente de Inglaterra, el egipcio quedó rendido ante el momento que se vivió en Anfield.

La hinchada agradeció el triunfo a sus jugadores, que como siempre se acercaron para aplaudirlos y retribuir el apoyo, y se cantó por Diogo Jota, a quien le dedicaron la victoria en casa. Salah, captado por la transmisión oficial, se emocionó y no contuvo las lágrimas mientras aplaudía a los fanáticos, quien dieron una muestra más del cariño que le brindan a uno de los suyos, que ya no está.

El exjugador del Basilea y del Chelsea anota su décimo tanto en la jornada inaugural de la liga. Además, llegó a los 187 goles en la Premier League, igualando a Andy Cole como el cuarto máximo artillero de la historia del certamen. Se acerca al tercero, que es Wayne Rooney, con 208.

Más sobre:Fútbol internacionalMohamed SalahDiogo JotaLiverpoolPremier League

