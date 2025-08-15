El episodio de racismo que marca el inicio de la Premier League en el enfrentamiento entre el Liverpool y Bournemouth

Arrancó la Premier League. Este viernes, el Liverpool recibe al Bournemouth. En medio del enfrentamiento, el delantero Antoine Semenyo vivió un episodio de racismo. Cuando se disponía a ejecutar un lateral, un aficionado del elenco red, que estaba en silla de ruedas, se acercó al ghanés y lo insultó. La situación fue informada por el ariete al árbitro Anthony Taylor.

En Inglaterra existe un procedimiento establecido para este tipo de incidentes. De acuerdo con el reglamento, cuando se detecta un episodio de este tipo, el juez debe informar de inmediato a ambos entrenadores para que se comuniquen con sus jugadores y se evalúe la situación.

Si el comportamiento ofensivo se repite, el partido puede ser interrumpido durante 15 minutos como medida de advertencia y para garantizar la seguridad de los futbolistas. En esta ocasión, el silbante dialogó con los dos técnicos por algunos minutos para explicar lo sucedido.