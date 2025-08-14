Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League.

Este viernes, arranca la Premier League. El Liverpool recibe al Bourtnemouth en Anfield. El equipo de Arne Slot busca reeditar su campaña pasada.

A qué hora ver Liverpool vs. Bournemouth

El partido de Liverpool vs. Bournemouth es este viernes 15 de agosto, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth

El partido de Liverpool vs. Bournemouth se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.