Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League
Este viernes arranca la máxima competición del fútbol inglés.
Este viernes, arranca la Premier League. El Liverpool recibe al Bourtnemouth en Anfield. El equipo de Arne Slot busca reeditar su campaña pasada.
A qué hora ver Liverpool vs. Bournemouth
El partido de Liverpool vs. Bournemouth es este viernes 15 de agosto, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth
El partido de Liverpool vs. Bournemouth se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
