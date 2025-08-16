“Talismán Pellegrini”: prensa española destaca la figura del Ingeniero en la previa del debut del Betis en LaLiga

LaLiga está de vuelta y, con ello, el Betis de Manuel Pellegrini regresa a las canchas. El equipo de Andalucía tendrá su debut por el certamen español este lunes a las 15.00 horas de Chile, cuando se enfrente ante el Elche, elenco recién ascendido a la máxima categoría.

En ese marco, los verdiblancos iniciarán la campaña con el objetivo de mantenerse en los puestos que pelean siempre por meterse a competiciones europeas. Actualmente, los béticos son, junto al Real Madrid, Barcelona y Atlético, el único equipo que ha logrado clasificarse en los últimos cinco años a torneos internacionales. Un grupo de privilegio.

Para la prensa deportiva especializada de España, el crecimiento deportivo de los andaluces va de la mano de la presencia sostenida de Manuel Pellegrini, tanto así, que lo denominan un ‘talismán’.

De acuerdo al sitio Mundo Deportivo, la figura del Ingeniero ha sido clave para asegurar un panorama de estabilidad en torno a una institución que alcanzó su undécima campaña consecutiva en Primera División y que llegó a la increíble cifra de 57 mil abonados.

"Manuel Pellegrini comienza su sexta temporada consecutiva al frente del Real Betis, lo que ningún entrenador había logrado antes en la historia del club. De la mano del chileno, el club verdiblanco se ha clasificado las cinco campañas precedentes para competición europea. Ningún entrenador en la historia del club logró enlazar antes dos campañas seguidas llevando al equipo a Europa, pues solo repitió en la 1996/97, con Serra Ferrer, y la 1997/98, con Luis Aragonés. De la mano del chileno, el Betis mantiene una regularidad nunca vista en el club", indica el mencionado portal.

En esa misma línea, la prensa ibérica resalta la importancia de Isco, jugador que, gracias a las enseñanzas del Ingeniero, se reencontró con su mejor nivel. El malagueño, de hecho, fue uno de los puntales que llevó al Betis hasta la final de la Conference League pasada. “Isco Alarcón es la figura indiscutible de este Betis, aunque en el último partido de pretemporada resultó lesionado de consideración en su regreso a Málaga y estará entre dos y tres meses de baja. La pasada campaña no pudo debutar hasta diciembre debido a otra lesión en la misma zona sufrida en mayo de 2024. Con todo y pese a las lesiones, es el líder indiscutible de este Betis. En su ausencia deberá tirar del carro Lo Celso, que ya lo hizo con éxito a comienzos de la 2024/25″, complementan.