“Ganan sueldos millonarios”: la rabia de los hinchas de Colo Colo que pifian hasta a Vidal en la goleada sufrida frente a la UC
Los fanáticos que asistieron al estadio Monumental perdieron la paciencia con el rendimiento del equipo de Macul.
La gente perdió la paciencia en el estadio Monumental. Durante el partido entre Colo Colo y la UC, el público fue manifestando su descontento contra el público. Primero, cuando quedaron impávidos ante la apertura de la cuenta, que fue antes del minuto.
Por instantes, hubo silencio en Macul. Luego, de la impresión pasaron al descontento, al cierre del primer tiempo, cuando el equipo de Jorge Almirón se dirigía al vestuario, comenzaron los cánticos en contra del plantel. “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón, respeten por la camiseta, por la historia del campeón”, se escuchó en el recinto.
Luego, en el complemento, las pifias aparecieron al por mayor cuando Esteban Pavez reemplazó a Arturo Vidal. El Rey no tuvo su mejor actuación y el capitán albo, por su parte, hace tiempo que no cuenta con con la aprobación de la fanaticada.
