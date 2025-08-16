Antes del minuto: revisa el gol de Cristián Cuevas con el que la UC golpea a Colo Colo en el Monumental.

La UC golpea de arranque a Colo Colo. En el estadio Monumental, el equipo de Daniel Garnero impone sus términos desde en comienzo. De hecho, antes de que el cronometro marcara un minuto, la habían dado el primer golpe.

Con la complicidad de Fernando de Paul, Cristián Cuevas abrió la cuenta. Fue tras un centro desde el sector izquierdo, de Eugenio Mena, que el guardameta no pudo cortar ante la arremetida de Fernando Zampedri. El rebote le quedó al Cimbi, quien la envió al fondo de las redes al estar sin marca.

Minutos más tarde, Universidad Católica dio el segundo golpe. En esta ocasión, tras un cabezazo de Tomás Asta-Buruaga. El zaguero dio un frentazo al primer palo y nuevamente el guardameta estuvo flojo en su reacción.