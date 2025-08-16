En vivo: Colo Colo y Universidad Católica se miden en el Monumental
Albos y cruzados se enfrentan en el Monumental en un duelo donde ambas escuadras necesitan sumar para meterse en puestos de clasificación a copas internacionales.
Colo Colo 0-0 Universidad Católica
Albos y cruzados disputarán este compromiso en el estadio Monumental, en un duelo válido por la fecha 20 de la Liga de Primera.
¡En esta oportunidad les traemos el clásico 188 entre Colo Colo y Universidad Católica!
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo del diario La Tercera!
