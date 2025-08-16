Joaquín Niemann da un paso gigante hacia el título del LIV Golf

Joaquín Niemann está a un paso de ser campeón del LIV Golf. Este sábado, en la segunda ronda de Indianápolis, el chileno firmó una vuelta de 66 golpes, sosteniendo el liderato anual en la apasionante definición del título frente a Jon Rahm. De momento, está tercero en la tabla del fin de semana.

El español, su contrincante en la lucha por la corona, está octavo. Con eso le alcanza, por ahora, para lograr su meta de la temporada.

La jornada de Niemann combinó momentos de lucidez. Logró un águila en la séptima bandera, sumó cuatro birdies, pero dos bogeys. Aun así, evitó mayores sobresaltos. El talagantino controló el recorrido con calma, aprovechando las oportunidades que le entregó la cancha. El rendimiento le permite mantener la ventaja sobre Rahm, que tuvo ocho birdies y un bogey.

A nivel de equipos, también sacan cuentas alegres en Torque GC, porque el líder de este torneo es Sebastián Muñoz. La escuadra de los chilenos está cerca de sumar otra victoria. En caso de consumarse, y de que el colombiano se imponga en la individual, podría ser un domingo de festejo triple para la escuadra donde también está Mito Pereira.

Muñoz es líder por sus nueve tiros bajo el par. Además, tuvo otros dos impactos por sobre el par.

Niemann va por la gloria este domingo. Charles Laberge/LIV Golf

Esas cifras son fundamentales para la tabla grupal, donde el mencionado Torque está con -40. Están por encima del 4Aces GC, que figura con -36. Tercero es el Crushers GC, que aparece con -31 en la clasificación.

Para Niemann, no solo está en juego el prestigio. Son varios los millones que están en juego. Hasta ahora, el talagantino es con diferencia el golfista que más dinero ha ganado a lo largo del año en el LIV. Le saca más de diez millones de dólares de diferencia a sus más cercanos perseguidores.

Aunque él ha dicho que sus metas van más allá de los económico. “Hay mucho dinero en juego, pero no juego por dinero. Solo quiero ganar. Quiero ser el mejor en la categoría. La verdad es que no pienso en el dinero cuando estoy en esa situación. Siento que si Bubba me hubiera ganado, estaría bastante cabreado y descontento, y creo que el dinero no cambiará esa sensación”, dijo en la antesala de la competición.

Además de los 18 millones que podría sumar en caso de asegurar el titulo anual, un triunfo por equipos podría agregarle a su cuenta la repartición de los 3 millones de dólares que le dan a la escuadra que se imponga.

Mito, al filo

Pereira, en tanto, está compitiendo con la calculadora en mano para mantenerse en el LIV del próximo año. De momento, está en el puesto 36°. No tuvo una mala jornada, ya que cerró con -1, pero debe elevar su rendimiento en la última ronda para poder escalar en la general. A Indianápolis llegó a un puesto de la salvación.

En esta ocasión tuvo una tarjeta con cinco birdies, dos bogeys y dos double bogey que lo hicieron bajar. El reglamento del LIV Golf indica que los 48 mejores retienen su estatus para la temporada siguiente. Los demás quedan fuera.

Todo se define en horas. La jornada dominical arranca temprano, a las 10.05 de Chile, donde se conocerá el resultado de los extremos que viven Pereira y Niemann. “No pienso en especular, quiero salir a ganar. He trabajado muy duro para llegar aquí y quiero terminar de la mejor manera posible”, anticipó Joaco en la antesala de la final.