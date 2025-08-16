SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El sismo en el arbitraje no para: la denuncia de Cindy Nahuelcoy sobre supuesto favoritismo hacia un juez de Primera

A través de su cuenta de Instagram, la exjueza asistente puso en duda las últimas designaciones arbitrales, sobre todo apuntando hacia la reiterada presencia de Gastón Philippe. El aludido estará en el VAR del clásico entre Colo Colo y la UC.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Gastón Philippe, el apuntado por Cindy Nahuelcoy, dirigió este viernes Unión La Calera - La Serena. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El arbitraje chileno está, una vez más, en el ojo de la polémica. Se hace costumbre el reclamo de los actores del fútbol nacional por el accionar de los jueces, a raíz de ciertos cobros que elevan las pulsaciones de los partidos. En las últimas fechas, viene sucediendo con recurrencia. Pero ahora se agrega otro ingrediente a este cóctel.

Cindy Nahuelcoy, exárbitra asistente, encendió una mecha al poner en duda las recientes designaciones de un juez de Primera División. En concreto, cuestiona un supuesto “favoritismo” hacia Gastón Philippe Noriega, quien ha protagonizado decisiones que dejaron resabios. Por ejemplo, en el partido de Colo Colo ante Everton en Viña del Mar.

La exjueza, quien está en un tercer conflicto judicial con Julio Bascuñán y Leslie Vásquez (Nahuelcoy enfrenta una querella civil por parte de sus otroras colegas), considera llamativo que Philippe, testigo presentado por los demandantes, haya sido nominado en una seguidilla de partidos importantes apenas semanas después de declarar.

“¿Se pagan favores con partidos?”. Así comienza el posteo de Cindy Nahuelcoy en su cuenta de Instagram. “Quisiera manifestar mi preocupación por una situación que considero irregular. Hace algunas semanas, el árbitro de Primera División Gastón Philippe fue testigo a favor de los señores Julio Bascuñán y Leslie Vásquez en una querella presentada por ellos en mi contra. En la fecha más reciente, este árbitro fue designado para dirigir tres partidos, lo que me parece un número elevado e inusual para una sola persona, ascendida este año a la división”, publicó.

“Dada la cercanía temporal entre su declaración como testigo y esta asignación, me preocupa la posible apariencia de favoritismo o conflicto de interés. Qué opinan mis futboleros?”, cerró la exjueza internacional, hoy alejada de la actividad.

En efecto, en esta fecha 20 de la Liga de Primera, Philippe Noriega aparece designado en tres partidos. Este viernes fue el referí central del choque entre Unión La Calera y Deportes La Serena, que finalizó 1-1 y con una polémica inusual que involucró al aludido. Cobró un tiro de esquina prematuramente y la jugada terminó en gol para los papayeros. Debió rectificar su error.

Además, en esta jornada formará parte del equipo del VAR en el clásico entre Colo Colo y la UC, y también en el duelo entre la U y Audax Italiano, el domingo.

En declaraciones al sitio Al Aire Libre, Nahuelcoy expresó: “Lo curioso es que después de ser testigo del jefe, porque Bascuñán es quien designa a los árbitros VAR aunque él diga que no, Philippe aparece con tres partidos. Me parece extraño que un árbitro nuevo, recién subido a Primera, tenga un partido y dos VAR, cuando hay árbitros FIFA VAR disponibles”.

Con 32 años, el sindicado como “favorecido” por las designaciones arbitrales participó en dos partidos de la fecha anterior: fue VAR en Everton - Colo Colo, con la polémica del penal sancionado a favor de los ruleteros en el tiempo añadido (falta de Vegas a Sosa Sánchez), y fue el árbitro principal del Limache - Audax Italiano.

Por su parte, Nahuelcoy, que está otra vez en un litigio contra Bascuñán y Vásquez, ya fue sobreseída en un juicio anterior por una querella presentada por el exjuez FIFA, por el supuesto delito de injurias graves.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalArbitrajeCindy NahuelcoyGastón PhilippeLiga de PrimeraJulio BascuñánRoberto Tobar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Human Rights Watch pide a la ONU supervisar violaciones de derechos en Sri Lanka

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Indignación provoca video de ministro de Seguridad Nacional israelí hostigando a líder palestino en prisión

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

3.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

4.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

5.
Los planes chinos para Construmart

Los planes chinos para Construmart

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen
Chile

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Harold Mayne-Nicholls logra reunir firmas para competir en elecciones presidenciales

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand
Negocios

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Wall Street cierra con resultados mixtos y el cobre cae levemente

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

El sismo en el arbitraje no para: la denuncia de Cindy Nahuelcoy sobre supuesto favoritismo hacia un juez de Primera
El Deportivo

El sismo en el arbitraje no para: la denuncia de Cindy Nahuelcoy sobre supuesto favoritismo hacia un juez de Primera

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Human Rights Watch pide a la ONU supervisar violaciones de derechos en Sri Lanka
Mundo

Human Rights Watch pide a la ONU supervisar violaciones de derechos en Sri Lanka

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

Indignación provoca video de ministro de Seguridad Nacional israelí hostigando a líder palestino en prisión

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi