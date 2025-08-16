El sismo en el arbitraje no para: la denuncia de Cindy Nahuelcoy sobre supuesto favoritismo hacia un juez de Primera

El arbitraje chileno está, una vez más, en el ojo de la polémica. Se hace costumbre el reclamo de los actores del fútbol nacional por el accionar de los jueces, a raíz de ciertos cobros que elevan las pulsaciones de los partidos. En las últimas fechas, viene sucediendo con recurrencia. Pero ahora se agrega otro ingrediente a este cóctel.

Cindy Nahuelcoy, exárbitra asistente, encendió una mecha al poner en duda las recientes designaciones de un juez de Primera División. En concreto, cuestiona un supuesto “favoritismo” hacia Gastón Philippe Noriega, quien ha protagonizado decisiones que dejaron resabios. Por ejemplo, en el partido de Colo Colo ante Everton en Viña del Mar.

La exjueza, quien está en un tercer conflicto judicial con Julio Bascuñán y Leslie Vásquez (Nahuelcoy enfrenta una querella civil por parte de sus otroras colegas), considera llamativo que Philippe, testigo presentado por los demandantes, haya sido nominado en una seguidilla de partidos importantes apenas semanas después de declarar.

“¿Se pagan favores con partidos?”. Así comienza el posteo de Cindy Nahuelcoy en su cuenta de Instagram. “Quisiera manifestar mi preocupación por una situación que considero irregular. Hace algunas semanas, el árbitro de Primera División Gastón Philippe fue testigo a favor de los señores Julio Bascuñán y Leslie Vásquez en una querella presentada por ellos en mi contra. En la fecha más reciente, este árbitro fue designado para dirigir tres partidos, lo que me parece un número elevado e inusual para una sola persona, ascendida este año a la división”, publicó.

“Dada la cercanía temporal entre su declaración como testigo y esta asignación, me preocupa la posible apariencia de favoritismo o conflicto de interés. Qué opinan mis futboleros?”, cerró la exjueza internacional, hoy alejada de la actividad.

En efecto, en esta fecha 20 de la Liga de Primera, Philippe Noriega aparece designado en tres partidos. Este viernes fue el referí central del choque entre Unión La Calera y Deportes La Serena, que finalizó 1-1 y con una polémica inusual que involucró al aludido. Cobró un tiro de esquina prematuramente y la jugada terminó en gol para los papayeros. Debió rectificar su error.

🤯🇨🇱 El juez Gastón Phillipe había cobrado ¡TIRO DE ESQUINA! cuando claramente había sido GOL para Deportes La Serena.



Después de unos segundos, rectificó.



Gran momento del arbitraje chileno.

Además, en esta jornada formará parte del equipo del VAR en el clásico entre Colo Colo y la UC, y también en el duelo entre la U y Audax Italiano, el domingo.

En declaraciones al sitio Al Aire Libre, Nahuelcoy expresó: “Lo curioso es que después de ser testigo del jefe, porque Bascuñán es quien designa a los árbitros VAR aunque él diga que no, Philippe aparece con tres partidos. Me parece extraño que un árbitro nuevo, recién subido a Primera, tenga un partido y dos VAR, cuando hay árbitros FIFA VAR disponibles”.

Con 32 años, el sindicado como “favorecido” por las designaciones arbitrales participó en dos partidos de la fecha anterior: fue VAR en Everton - Colo Colo, con la polémica del penal sancionado a favor de los ruleteros en el tiempo añadido (falta de Vegas a Sosa Sánchez), y fue el árbitro principal del Limache - Audax Italiano.

Por su parte, Nahuelcoy, que está otra vez en un litigio contra Bascuñán y Vásquez, ya fue sobreseída en un juicio anterior por una querella presentada por el exjuez FIFA, por el supuesto delito de injurias graves.