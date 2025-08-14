SUSCRÍBETE
“No pienso en especular”: los millones y todo lo que se juega Joaquín Niemann en la búsqueda del título del LIV Golf

El deportista nacional salta al campo de Indianápolis con el objetivo de llevarse el premio mayor.

Joaquín Niemann afronta la última parada del LIV Golf 2025 en Indianápolis con la mira puesta en el objetivo mayúsculo: consagrarse campeón de la temporada. El chileno llega como líder, con 208,41 puntos, una ventaja de 12 unidades sobre su principal perseguidor, Jon Rahm, y con la convicción de que la mejor forma de cerrar el año es atacando.

“No pienso en especular, quiero salir a ganar. He trabajado muy duro para llegar aquí y quiero terminar de la mejor manera posible”, afirmó el capitán del Torque GC antes de viajar a Estados Unidos.

El contexto no podría ser más atractivo. Rahm, vigente campeón del circuito, será el gran rival de Niemann en el Brickyard Crossing Golf Course, sede del certamen que arranca este viernes. “Jon es un gran jugador. Tenerlo ahí peleando conmigo en el último torneo es muy especial. Enfrentarme a un jugador como él me obliga a dar lo mejor de mí. Si quiero ganarle, tengo que jugar mi mejor golf”, reconoció el de Talagante. El año pasado, el español venció a Niemann en la definición de fin de temporada.

El escenario es simple: si el chileno termina delante del ibérico o iguala su posición en el tablero final, asegurará el título. Si queda por detrás, deberá esperar el reparto de puntos para saber si logra mantener la cima. El ganador del torneo se lleva 40 unidades, por lo que un triunfo de Rahm podría dar un vuelco total a la clasificación.

Niemann ha vivido su mejor temporada en el LIV.

Joaco, sin embargo, no parece dispuesto a dejar nada librado al azar. “Va a ser un torneo emocionante, con un gran campo y una gran afición. Estoy listo para darlo todo y disfrutar de la pelea hasta el último putt”, comentó. El talagantino ha calificado esta temporada como la mejor de su carrera.

Rahm, por su parte, no escatimó en elogios para Niemann. “Es un competidor fantástico y una gran persona. Ganar cinco veces en un año es increíble. Mi reconocimiento para él. Admiro su juego. Es un placer verlo jugar al golf”, dijo.

“Espero poder elevar mi nivel para competir más a menudo con él y, tal vez, robarle alguna de esas victorias”, añadió.

¿Qué se juega Mito?

Mientras Niemann se concentra en la gloria, otro chileno vivirá un torneo decisivo, pero en el extremo opuesto de la tabla. Mito Pereira llega a Indianápolis en el puesto 49 del ranking, con 5,10 puntos, apenas por debajo del corte de permanencia en el circuito, que actualmente marca el sueco Henrik Stenson, 48° con 5,51.

El reglamento del LIV Golf es claro: solo los 48 mejores retienen su estatus para la temporada siguiente. Los demás quedan fuera y deberán buscar nuevos rumbos. Para mantenerse, Pereira necesita, al menos, un top 20 en el torneo final, resultado que podría darle el impulso necesario para superar a Stenson y salvar la categoría. Un desenlace distinto significaría despedirse de la gira financiada por Arabia Saudita.

Así, Indianápolis se prepara para un cierre de temporada con doble tensión para el golf chileno: Niemann en busca de su consagración frente a uno de los favoritos y Pereira luchando por su continuidad.

El dinero

Tras su última participación, en Chicago, Pereira, que fue T13 y por el segundo lugar del Torque GC, se llevó US$ 686.250.

Niemann, en tanto, sumó US$ 610.000, por su lugar T17. El actual número 1 del LIV ya acumula más de 22 millones de dólares este año en la gira árabe. Desde que sumó al ciruito, en 2022, se acerca a los 60 millones. Ahora, en caso de ser campeón, conseguirá un premio de US$ 18 millones, además de un lujoso anillo de diamantes. El segundo del año se queda con la no despreciable cifra de US$ 8 millones.

