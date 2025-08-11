SUSCRÍBETE
El Deportivo

Mito Pereira se aferra a la permanencia en el LIV Golf: “Mi confianza está mejor que antes”

El oriundo de Pirque cumplió con una buena actuación en la fecha disputada en Chicago, panorama que le permite soñar con evitar la zona de descenso en el certamen de fondos árabes.

Por 
Vicente González
 
Carlos González Lucay
Mito Pereira quiere evitar el descenso en el LIV Golf.

Mito Pereira cumplió con una de sus mejores actuaciones de la temporada en el LIV Golf de Chicago. Tras varias jornadas de malos resultados a lo largo de la campaña, el golfista chileno tuvo un renacer en Illinois: se repuso de un bogey y doble bogey en el inicio, y cerró con cinco birdies para culminar en el puesto T13 (-3).

Si bien esta actuación no borra todo lo hecho en las fechas anteriores, sí le permite soñar con la posibilidad de escapar de la zona de descenso del certamen de fondos árabes. Para ello, debe volver a puntuar en Indianápolis para mantener la categoría, ya que suma 5,10 unidades, a 0,41 de Henrik Stenson, el último que ocupa puestos de salvación.

Al término de la jornada en la Ciudad del Viento, el oriundo de Pirque conversó con la transmisión oficial para dar cuenta del rendimiento que lo puede catapultar a una eventual permanencia. “Jugué bien. Cometí un par de errores, solo un doble en el ocho, pero en general metí buenos putts y terminé, obviamente, con cuatro birdies en los últimos cinco hoyos“, dijo.

En esa línea, el deportista nacional se refirió a cómo está lidiando con la amenaza de la relegación. “Más que presión, siento que me lo guardé para mí. He estado jugando muy bien las últimas dos semanas, pero no se ha notado nada en el marcador. Pero hoy, al igual que en los últimos dos hoyos, pude hacer buenos birdies y terminar un poco mejor“, agregó.

Por último al ser consultado sobre su nivel, el representante de Torque GC se sinceró. “No siento que sea el mejor rendimiento que puedo mostrar. En cuanto al torneo, sí fue mi mejor ronda. Sin duda jugué muy bien en los últimos seis hoyos. Mi confianza está mejor que antes”, sentenció.

Así las cosas, Mito Pereira estará ante la gran posibilidad de asegurar su lugar en el LIV Golf a partir del 15 de agosto, fecha en la que los golfistas saldrán al The Club at Chatham Hills de Indianápolis para definir al campeón y a los descendidos. Joaquin Niemann, por su lado, corre con gran favoritismo para hacerse con la corona.

