El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Joaquín Niemann en la definición del título del LIV Golf

El deportista nacional buscará a partir de este viernes consagrarse como campeón de la temporada.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Dónde y a qué hora ver a Joaquín Niemann en la definición del título del LIV Golf. LIVGolf

Este fin de semana tendremos un duelo imperdible en el LIV Golf. El chileno Joaquín Niemann y el español Jon Rahm llegan a la última fecha en Indianápolis como los únicos candidatos al título de la temporada 2025.

El talagantino ha tenido una histórica temporada con victorias en Adelaida, Singapur, México, Virginia y el Reino Unido, lo que lo tiene como líder de la competición. Por su parte, Rahm, quien no ha podido sumar títulos individuales en 2025, ha sido su principal escolta gracias a su consistencia: logró ser top 10 en once de los doce torneos disputados durante el año.

En tanto, Mito Pereira, el otro chileno en competencia, se jugará el todo por el todo para mantener su lugar en el circuito árabe. Actualmente se encuentra en el puesto 49 con 5.10 puntos en lo que se conoce como Drop Zone, situación que, de mantenerse, lo podría privar de ser parte de la temporada del próximo año.

A qué hora ver a Joaquín Niemann en el LIV Golf

Joaquín Niemann salta a la cancha del LIV Golf de Indianápolis para buscar el títulos en los siguientes horarios durante el fin de semana.

  • Viernes 13 de agosto desde las 12:05 horas.
  • Sábado 14 de agosto desde las 11:05 horas.
  • Domingo 15 de agosto desde las 10:05 horas.

Dónde ver a Joaquín Niemann en el LIV Golf

La definición del LIV Golf en Indianápolis se puede seguir desde este viernes 14 hasta el domingo 16 de agosto por Zapping Sports, canal 39.

