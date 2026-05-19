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    Esteban Valencia explica por qué se ha ausentado en la banca del plantel femenino de Temuco: “Pensé que no importaba tanto”

    El entrenador no ha estado presente en los últimos tres duelos como visitante de las albiverdes en la competencia local.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    El técnico del equipo femenino de Deportes Temuco, Esteban Valencia, ha protagonizado una insólita situación en la primera división. Según ha destacado la prensa local, el adiestrador se ausentó de los últimos tres encuentros en condición de visitante.

    Según informó el comunicador Francisco Hermosilla, el actual DT de las albiverdes no acompañó a las jugadoras en los duelos contra Deportes Iquique, Colo Colo y Universidad de Concepción, debido a labores religiosas que realiza en un templo de Temuco.

    En estos encuentros fue Gonzalo Bascur quien acompañó a las jugadoras y firmó las planillas oficiales, representando al cuerpo técnico del cuadro sureño.

    Este conflicto de actividades, eso sí, deberá frenarse, pues el reglamento del campeonato establece un número máximo de reemplazos autorizados.

    Ante este panorama, fue el propio Valencia quien explicó la situación en un punto de prensa. “Yo no me mando solo, esto, obviamente se consensuó (con la dirigencia), yo tengo claro que a nosotros como club no nos sobra nada, muchas veces se apela a las voluntades de cada persona que trabaja ahí... yo también tengo que dar un poco de claridad”, comenzó señalando.

    “Puede ser que juguemos otra vez un día domingo y yo tenga otra vez esa complejidad pero lo vamos a ir solucionando”, compartió más adelante.

    Por último, mostró su sorpresa por la manera que se ha tocado este hecho en Temuco. “Valoro el énfasis y la importancia que se le está dando también al femenino y por eso digo, chuta, yo pensé que no importaba tanto, pero me doy cuenta que si tiene una importancia y será porque estamos en Primera División y las chicas hay un estímulo, hay una motivación, una preocupación de parte de ustedes también (la prensa), me parece extraordinario, espero que se siga manteniendo y eso va más allá de la situación puntual del entrenador”, concluyó.

    Tras la disputa de las primeras nueve fechas del Campeonato Femenino de Primera División, Deportes Temuco se encuentra ubicado en la penúltima posición de la tabla con solo cuatro puntos, después de un triunfo, un empate y seis derrotas.

    En la clasificación solo supera a Deportes Recoleta, elenco que ha perdido los siete partidos que ha enfrentado en la división.

    La próxima jornada también puede ser complicada para Valencia, pues por la décima fecha deberán visitar a Palestino este domingo 24 de mayo en la cancha 2 del estadio Municipal de La Cisterna a partir de las 11.00 horas.

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