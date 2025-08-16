Terminó sangrando: Alfred Canales recibe un proyectil en el rostro en el clásico entre Colo Colo y la UC
El mediocampista cruzado se encontraba en la banca cuando fue impactado en el rostro por un objetivo lanzado desde la tribuna Océano.
El clásico ante la UC es la muestra del descontrol que se vive en Colo Colo. Y es que en medio de la abultada goleada que estaba sufriendo el Cacique ante el elenco cruzado, la hinchada alba dio una muestra de la violencia que reina en las tribunas del estadio Monumental.
En concreto, cuando la banca del conjunto visitante se encontraba realizando trabajos de calentamiento, un proyectil que fue arrojado desde la Tribuna Océano cayó directamente sobre el rostro de Alfred Canales.
El mediocampista, que nada tenía que ver con la acción en el terreno de juego, terminó sangrando en la frente y tuvo que ser suturado por el cuerpo médico de la UC.
Sin embargo, pese a la gravedad del hecho, el partido solo estuvo detenido un par de minutos y se reanudó instantes después.
