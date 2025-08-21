Jorge Almirón dejó de ser el técnico de Colo Colo. Este martes se selló la salida del entrenador argentino, que venía fraguándose desde la abrupta caída frente a Universidad Católica, en el Monumental. Durante la jornada, el Cacique oficializó el acuerdo, que implicará el pago de US$ 1 millón en cuotas al transandino como indemnización por el término anticipado de un contrato que había sido extendido hasta fines de 2026.

No fue el único anuncio. Terminada la reunión de directorio en que se zanjó la materia, Aníbal Mosa comunicó que la dupla compuesta por Hugo González y Luis Pérez asumiría la dirección técnica interina del atribulado equipo albo. Ambos han ejercido la función en otros períodos de emergencia.

El deseo cumplido de Arturo Vidal: el día en que el Rey bendijo a Hugo González

González está estrechamente ligado a Arturo Vidal. De hecho, el mediocampista lo reconoce como la principal influencia en su formación como futbolista. La cercanía entre ambos se tradujo, hace algunas semanas, en la aparición del entrenador en El Reinado de Vidal, el programa que el futbolista realiza en Youtube.

El cercano vínculo se tradujo, alguna vez, en un ambicioso deseo de Vidal para su maestro. En 2016, cuando el baluarte de la Generación Dorada brillaba en el Bayern Múnich, Vidal manifestó un deseo que hoy cobra especial vigencia.

Arturo Vidal, en el partido entre Colo Colo y la UC (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

"Espero que algún día Hugo (González) sea el entrenador, porque representa mucho lo que es Colo Colo. Es una alegría muy grande verlo acá”, declaró en medio de la transición entre los procesos del saliente José Luis Sierra y de Pablo Guede, quien asumiría, finalmente, la conducción.

El trabajo ya comenzó

La dupla compuesta por González y Pérez ya comenzó su trabajo. Ayer, de hecho, dirigió la práctica vespertina para empezar a preparar el encuentro frente a Palestino.