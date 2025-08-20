Colo Colo despide a Jorge Almirón. La alusión no es al acto de ponerle fin a la relación contractual con el técnico argentino. Alude, más bien, al simbólico adiós al entrenador argentino, quien llegó al club a comienzos de 2024, en reemplazo de Gustavo Quinteros, y deja Macul después de un magro 2025, en una decisión detonada por la estrepitosa caída frente a Universidad Católica, el sábado, en el Monumental.

El estratega alcanzó un acuerdo para ponerle fin al contrato que lo unía al club hasta fines de 2025. Finalmente, aceptó un millón de dólares como compensación para abandonar Pedreros.

“¡Gracias Jorge Almirón!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino

En el momento del adiós, en Macul optaron por valorar los logros que consiguió el DT con el equipo popular. “Gracias, Jorge Almirón”, consigna el posteo. Está acompañado por una imagen en que le desea éxito al estratega.

La alusión contempla una referencia a sus principales aciertos. "Agradecemos el profesionalismo y compromiso demostrado durante su gestión, etapa en la que el club alcanzó la estrella 34 y la Supercopa 2024″, consigna, respecto de los dos títulos que el extécnico de Boca Juniors consiguió en su paso por Macul.

Los hinchas agradecen

La reacción de los fanáticos albos frente al mensaje no tardó en producirse. En su mayoría, para agradecerle por la temporada anterior, especialmente por la remontada para arrebatarle el título a Universidad de Chile y por la campaña que cumplió en la Copa Libertadores, en la que llegó a los cuartos de final, una instancia que los albos no alcanzaban desde 2018, bajo la dirección de Héctor Tapia.

Eso sí, también aparecieron críticas a la gestión en la actual temporada, especialmente en lo relacionado con el manejo grupal. Ahí, las aprensiones tienen que ver con lo que los hinchas consideran falta de manejo ante los jugadores más experimentados del plantel.