SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“¡Gracias Jorge Almirón!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino

Los albos cierran oficialmente el ciclo con el estratega transandino, que les dio dos títulos.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Jorge Almirón, en la caída de Colo Colo ante la UC (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Colo Colo despide a Jorge Almirón. La alusión no es al acto de ponerle fin a la relación contractual con el técnico argentino. Alude, más bien, al simbólico adiós al entrenador argentino, quien llegó al club a comienzos de 2024, en reemplazo de Gustavo Quinteros, y deja Macul después de un magro 2025, en una decisión detonada por la estrepitosa caída frente a Universidad Católica, el sábado, en el Monumental.

El estratega alcanzó un acuerdo para ponerle fin al contrato que lo unía al club hasta fines de 2025. Finalmente, aceptó un millón de dólares como compensación para abandonar Pedreros.

“¡Gracias Jorge Almirón!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino

En el momento del adiós, en Macul optaron por valorar los logros que consiguió el DT con el equipo popular. “Gracias, Jorge Almirón”, consigna el posteo. Está acompañado por una imagen en que le desea éxito al estratega.

La alusión contempla una referencia a sus principales aciertos. "Agradecemos el profesionalismo y compromiso demostrado durante su gestión, etapa en la que el club alcanzó la estrella 34 y la Supercopa 2024″, consigna, respecto de los dos títulos que el extécnico de Boca Juniors consiguió en su paso por Macul.

Los hinchas agradecen

La reacción de los fanáticos albos frente al mensaje no tardó en producirse. En su mayoría, para agradecerle por la temporada anterior, especialmente por la remontada para arrebatarle el título a Universidad de Chile y por la campaña que cumplió en la Copa Libertadores, en la que llegó a los cuartos de final, una instancia que los albos no alcanzaban desde 2018, bajo la dirección de Héctor Tapia.

Eso sí, también aparecieron críticas a la gestión en la actual temporada, especialmente en lo relacionado con el manejo grupal. Ahí, las aprensiones tienen que ver con lo que los hinchas consideran falta de manejo ante los jugadores más experimentados del plantel.

Más sobre:Colo ColoJorge AlmirónAlmirónFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mulet califica salida de Valenzuela como “una torpeza casi infantil” y advierte que podría afectar a la candidatura de Jara

Corte accede a solicitud de defensa y fija arresto nocturno para Catalina Pérez

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Cataldo valora avance del proyecto que da fin al CAE: “No podemos dejar pasar más tiempo porque Chile no lo sostiene”

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

4.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

5.
Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Servicios

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Chile

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Mulet califica salida de Valenzuela como “una torpeza casi infantil” y advierte que podría afectar a la candidatura de Jara

Corte accede a solicitud de defensa y fija arresto nocturno para Catalina Pérez

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión
Negocios

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión

Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina
Tendencias

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

“¡Gracias Jorge Almirón!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino
El Deportivo

“¡Gracias Jorge Almirón!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino

La sorpresiva formación de la U para enfrentar a Independiente por la Copa Sudamericana

Antonia Vergara y Fernanda Labraña avanzan con solidez a los cuartos de final del W15 de Santiago

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro