El Deportivo

La razón del insólito horario entre Palestino y Colo Colo que marcará debut de los interinos Hugo González y Luis Pérez

En un principio, el partido estaba agendado para este viernes a las 18 horas, pero tuvo que ser adelantado por un motivo excepcional.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Colo Colo y Palestino abrirán la fecha 21 este viernes. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Palestino recibe a Colo Colo, en el primer duelo de la fecha 21 de la Liga de Primera, en un horario bastante insólito: este viernes 22 de agosto, a las 15 horas. O sea, en pleno horario laboral. Una situación extraña y que ha llamado la atención de hinchas de ambos equipos.

Y cómo no, si esa no era la programación original. En un primer momento, la ANFP estableció que este encuentro se disputaría a las seis de la tarde de este mismo viernes, teniendo en consideración las medidas de seguridad que se toman cuando los tres equipos de mayor convocatoria juegan en Santiago. Así, los albos abrían el fin de semana, el sábado los seguía Universidad Católica con la inauguración de su nuevo estadio Claro Arena y, el domingo, Universidad de Chile cerraba todo recibiendo a Everton, en el Nacional.

No obstante, la instalación de la luminarias del estadio La Cisterna no estará lista durante este fin de semana, pese a que fue anunciada el 10 de julio pasado y con un 85% de avance en sus obras. “La iluminación artificial es un paso clave en nuestra misión de seguir creciendo como club y mejorando la infraestructura de la institución”, señaló el gerente general de la tienda árabe, Diego Yunis, en ese entonces.

De esta forma, al no tener luz artificial para el desarrollo del encuentro durante la tarde, y por las razones de seguridad ya descritas, la sede de Quilín no tuvo otra opción que adelantar el pleito en tres horas y así concluir los 90 minutos con luz solar. Consultado el club anfitrión sobre el problema, aseguraron que se está trabajando para concluir el proyecto, aunque aún no tienen fecha definida para ello.

Eso sí, tal como lo definieron en su momento, se están instalando cuatro torres de 40 metros de altura, cada una equipada con 21 luminarias LED de última generación, totalizando 84 luminarias controladas por un sistema inteligente, para “cumplir con los requisitos de las competencias nacionales e internacionales, y asegurando una transmisión nocturna de calidad”.

Palestino viene de perder con Ñublense y marcha cuarto en la tabla con 35 unidades. Mientras que el Cacique fue goleado por Universidad Católica, está fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales (noveno con 27 puntos) y buscando técnico tras la salida de Jorge Almirón.

