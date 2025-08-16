Palestino cae ante Ñublense y no logra darle caza a la U y Coquimbo.

Ñublense prolonga su buen momento. Este sábado, en el Estadio Nelson Oyarzún, los dirigidos por Ronald Fuentes vencieron 1-0 a Palestino y suman su tercera victoria consecutiva. Todas han sido por la cuenta mínima. Los árabes pierden por primera vez en la segunda rueda y no logran acortar la distancia con Coquimbo y la U.

El inicio fue positivo para los sureños. A los cuatro minutos, Gabriel Graciani abrió la cuenta tras una asistencia de Lorenzo Reyes. El argentino batió a Sebastián Pérez, adelantando rápidamente al conjunto local.

Ñublense le ganó a Palestino. MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

El trámite cambió en el cierre del primer tiempo. A los 41′, Federico Mateos vio la tarjeta roja por una fuerte entrada sobre Joe Abrigo. La expulsión obligó a Ñublense a replegarse. Palestino, desde ese momento, asumió el protagonismo.

En la segunda mitad, los de Lucas Bovaglio adelantaron líneas e intentaron aprovechar la superioridad numérica. Sin embargo, el cuadro árabe se encontró con una defensa bien parada y con pocas ideas claras en los últimos metros. Pese a la presión constante, nunca lograron quebrar la resistencia chillaneja ni encontrar la profundidad necesaria para rescatar un punto.

El pitazo final desató el festejo en Chillán. Ñublense trepó al noveno puesto de la tabla con 26 unidades. Palestino, en cambio, dejó pasar una oportunidad clave. Se mantiene en la tercera posición con 35 puntos y perdió la chance de recortar distancia con el líder Coquimbo Unido, que suma 44, y de alcanzar a Universidad de Chile, que tiene 38.