El emotivo gesto de Palestino para conmemorar el Día del Niño por las muertes en Gaza

Palestino se impuso por 2-0 sobre un complicado Deportes Iquique. Mientras el cuadro árabe continúa en la pelea por la parte alta, los Dragones Celestes son colistas y el fantasma del descenso es una realidad.

Pese al valioso triunfo, el encuentro también estuvo marcado por un emotivo homenaje del elenco de La Cisterna. En la previa del Día del Niño, que se celebra este domingo 10 de agosto, Palestino protagonizó una imagen que dio la vuelta al mundo.

El cuadro árabe recordó a las víctimas infantiles del genocidio en Gaza. El elenco formó con apenas cuatro futbolistas de los once habituales en un registro que simuló a la fotografía oficial previa. Los jugadores fueron acompañados por siete siluetas que representaron a los niños ausentes. Para Palestino no fue una celebración, sino que fue una conmemoración.

El motivo del gesto se debe a una trágica estadística: cada 90 minutos, el tiempo que dura un partido de fútbol, siete menores de edad mueren o resultan heridos en Gaza. “Hoy nuestra formación está incompleta. Este Día del Niño no lo celebramos, lo conmemoramos. Mientras en Palestina siga ocurriendo un genocidio, nosotros lo seguiremos denunciando: es un deber de época”, consignó el club en sus redes sociales.

En Gaza, cada 90 minutos hay siete niños asesinados o heridos. Por eso, hoy nuestra formación está incompleta 💔



Este Día del Niño no lo celebramos, lo conmemoramos. Mientras en Palestina siga ocurriendo un genocidio, nosotros lo seguiremos denunciando: es un deber de época.… pic.twitter.com/DbpusCfHog — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) August 8, 2025

Este domingo, Palestino continuó con sus descargos. El elenco árabe envió un escribió un sentido mensaje en sus redes sociales: “Un Día de la Niñez inhumano”, señaló. La publicación fue acompañada con un potente registro: “En Gaza no hay regalos, en Gaza hay hambre”, indicaron.

El club nacional volvió a detallar una trágica estadística: “Cada 12 minutos, en promedio, un niño pierde la vida en Gaza. Este Día de la Niñez no seamos indiferentes con el Genocidio. Involúcrate”, escribió Palestino.

Según UNICEF, más de 50 mil niños han muerto o han sido heridos en Gaza desde octubre de 2023.