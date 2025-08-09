SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Comunidad palestina de Chile encabeza en Santiago la “Marcha de las ollas vacías” por la hambruna en la Franja de Gaza

Cientos de personas protestaron por las condiciones que enfrenta actualmente el enclave, en el que más de 2 millones de personas enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Santiago 9 de agosto 2025. Se lleva a cabo una manifestacion de la Comunidad Palestina de Chile en denuncia al “genocidio y la hambruna que sufre el pueblo palestino en Gaza”. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Cientos de personas se reunieron durante la mañana de este sábado en el centro de Santiago para manifestarse en contra de las medidas del gobierno israelí en la Franja de Gaza, que ha provocado la hambruna a los habitantes del enclave tras declararle la guerra a Hamás en octubre de 2023.

Según las informaciones compartidas por diversos organismos internacionales, los más de 2 millones de personas en Gaza enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria. De ellas, según los antecedentes de Organización Mundial de la Salud, casi medio millón enfrenta “una situación catastrófica de hambre, malnutrición aguda, inanición, enfermedad y muerte".

Además de lo anterior, alrededor de 1.300 personas han sido asesinadas buscando acceder a alimentos.

La convocatoria por parte de la Comunidad Palestina de Chile, llamada “La Marcha de las Ollas Vacías”, inició alrededor de las 11 de la mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y llegó hasta la explanada del metro Los Héroes.

Santiago 9 de agosto 2025. Se lleva a cabo una manifestacion de la Comunidad Palestina de Chile en denuncia al “genocidio y la hambruna que sufre el pueblo palestino en Gaza”. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Queremos visibilizar el uso del hambre como arma de guerra. Más de 60 mil palestinos han sido asesinados, entre ellos 18 mil niños y niñas. Gaza está siendo sistemáticamente destruida mientras el mundo observa en silencio. Chile no puede ser indiferente”, señaló Maurice Khamis Massu, presidente de la Comunidad Palestina de Chile.

La Marcha de las Ollas Vacías será un acto simbólico y contundente. Invitamos a toda la sociedad civil chilena a marchar con ollas vacías, como representación del hambre que arrasa a Gaza. Es un grito desde la dignidad, desde la humanidad y desde la resistencia. Palestina necesita al mundo despierto”, añadió el dirigente.

La manifestación pacífica contó durante los días previos de un apoyo transversal de senadores y diputados vinculados al Comité Parlamentario Chileno-Palestino.

Comunidad Palestina de Chile

“No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de millones. Medio millón de chilenos tiene raíces palestinas. Tenemos el deber de alzar la voz”, declaró al respecto el diputado Marcos Ilabaca (PS), presidente del comité.

“Este llamado no tiene colores políticos: en el mes de la infancia, debemos alzar la voz ante este genocidio”, agregó el vicepresidente de la instancia, el senador Sergio Gahona (UDI).

Mientras tanto, Israel se encuentra en camino de desarrollar un plan para realizar una ocupación militar de la Franja de Gaza, según la planificación del gabinete de seguridad israelí.

Lee también:

Más sobre:PalestinaIsraelManifestaciónFranja de GazaHambrunaSantiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Turbazo en Maipú: sujetos asaltan una joyería del Jumbo Pajaritos y roban $20 millones

La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Accidente de tránsito en ruta N-69 de Bulnes deja a una persona fallecida

Matthei se reúne con Evópoli y asegura: “No tengo ni una duda de que vamos a ganar en segunda vuelta”

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Turbazo en Maipú: sujetos asaltan una joyería del Jumbo Pajaritos y roban $20 millones
Chile

Turbazo en Maipú: sujetos asaltan una joyería del Jumbo Pajaritos y roban $20 millones

La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart
Negocios

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

El “descabellado” zapato chino de los tribunales ambientales

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano
Tendencias

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico
El Deportivo

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Con un nuevo choque entre Stephen Curry y LeBron James: la NBA anuncia los partidos inaugurales y de Navidad

Revisa la gran jugada de Brayan Cortés que evita la igualdad parcial de Nacional ante Peñarol

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia
Mundo

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

Consejo de Seguridad de la ONU aplaza para el domingo reunión sobre plan de Israel para Gaza

Accidente entre un camión y un autobús deja a 11 muertos en Brasil

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?