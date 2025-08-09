Comunidad palestina de Chile encabeza en Santiago la “Marcha de las ollas vacías” por la hambruna en la Franja de Gaza

Santiago 9 de agosto 2025. Se lleva a cabo una manifestacion de la Comunidad Palestina de Chile en denuncia al “genocidio y la hambruna que sufre el pueblo palestino en Gaza”. Javier Salvo/Aton Chile

Cientos de personas se reunieron durante la mañana de este sábado en el centro de Santiago para manifestarse en contra de las medidas del gobierno israelí en la Franja de Gaza, que ha provocado la hambruna a los habitantes del enclave tras declararle la guerra a Hamás en octubre de 2023.

Según las informaciones compartidas por diversos organismos internacionales, los más de 2 millones de personas en Gaza enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria. De ellas, según los antecedentes de Organización Mundial de la Salud, casi medio millón enfrenta “una situación catastrófica de hambre, malnutrición aguda, inanición, enfermedad y muerte".

Además de lo anterior, alrededor de 1.300 personas han sido asesinadas buscando acceder a alimentos.

La convocatoria por parte de la Comunidad Palestina de Chile, llamada “ La Marcha de las Ollas Vacías ”, inició alrededor de las 11 de la mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y llegó hasta la explanada del metro Los Héroes.

Santiago 9 de agosto 2025. Se lleva a cabo una manifestacion de la Comunidad Palestina de Chile en denuncia al “genocidio y la hambruna que sufre el pueblo palestino en Gaza”. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

“ Queremos visibilizar el uso del hambre como arma de guerra . Más de 60 mil palestinos han sido asesinados, entre ellos 18 mil niños y niñas. Gaza está siendo sistemáticamente destruida mientras el mundo observa en silencio. Chile no puede ser indiferente”, señaló Maurice Khamis Massu, presidente de la Comunidad Palestina de Chile.

“La Marcha de las Ollas Vacías será un acto simbólico y contundente. Invitamos a toda la sociedad civil chilena a marchar con ollas vacías, como representación del hambre que arrasa a Gaza. Es un grito desde la dignidad, desde la humanidad y desde la resistencia. Palestina necesita al mundo despierto”, añadió el dirigente.

La manifestación pacífica contó durante los días previos de un apoyo transversal de senadores y diputados vinculados al Comité Parlamentario Chileno-Palestino.

Comunidad Palestina de Chile

“No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de millones. Medio millón de chilenos tiene raíces palestinas. Tenemos el deber de alzar la voz”, declaró al respecto el diputado Marcos Ilabaca (PS), presidente del comité.

“Este llamado no tiene colores políticos: en el mes de la infancia, debemos alzar la voz ante este genocidio”, agregó el vicepresidente de la instancia, el senador Sergio Gahona (UDI).

Mientras tanto, Israel se encuentra en camino de desarrollar un plan para realizar una ocupación militar de la Franja de Gaza, según la planificación del gabinete de seguridad israelí.