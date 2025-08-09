Consejo de Seguridad de la ONU aplaza para el domingo reunión sobre plan de Israel para Gaza

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas postergó para este domingo la reunión de emergencia que tenía programada para este sábado, con el fin de analizar el reciente anuncio del Gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, para tomar el control de la ciudad de Gaza.

Según la agenda oficial del Consejo, la sesión comenzará previsiblemente a las 10:00 horas (tiempo local de Nueva York), en lugar de las 15:00 horas de este sábado, horario inicialmente previsto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el plan israelí representa “una peligrosa escalada” que pondrá “aún más en peligro” a los civiles en Gaza, incluidos los rehenes que permanecen en el enclave tras los ataques de milicias palestinas del 7 de octubre de 2023.

En la madrugada del viernes, el Gobierno israelí aprobó la propuesta de Netanyahu para ampliar las operaciones militares en Gaza, que contempla la toma de la ciudad homónima del enclave palestino bajo objetivos como “la desmilitarización” y el control de su seguridad, además del “regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos”.