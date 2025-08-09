Accidente entre un camión y un autobús deja a 11 muertos en Brasil

Un choque entre un autobús y un camión dejó a 11 personas fallecidas y 45 heridos en Lucas do Rio Verde del estado de Mato Grosso de Brasil.

El siniestro ocurrió este viernes en la noche a unos 360 kilómetros de la ciudad Cuiabá.

De acuerdo al medio brasileño O Globo, 11 de los heridos se encuentran graves.

Según el mismo medio, el autobús viajaba de Cuiabá al municipio de Sinop en la carretera BR-163 cuando colisionó de frente con el camión .

En la misma línea, el conductor del camión se encuentra entre los heridos más graves y permanece hospitalizado.

Además, cerca de 26 personas sufrieron lesiones moderadas y ocho leves.

Algunas de las víctimas fueron trasladadas en el Hospital São Lucas en Lucas do Rio Verde, y las demás fueron derivadas a al municipio de Nova Mutum.

Por su lado, la empresa responsable del autobús, Rio Novo Transportes, publicó en redes sociales un comunicado donde afirmó que “la prioridad es atender a las víctimas y sus familias”. También desplegó equipos en el lugar del accidente y en hospitales.

Acorde a O Globo, la Policía Federal de Carreteras (PRF) está investigando la dinámica del accidente y dará a conocer más información una vez finalizado el informe forense.