Mundo

Accidente entre un camión y un autobús deja a 11 muertos en Brasil

La Policía Federal de Carreteras está investigando la dinámica del accidente para revelar el origen del accidente.

María José Halabi 
María José Halabi

Un choque entre un autobús y un camión dejó a 11 personas fallecidas y 45 heridos en Lucas do Rio Verde del estado de Mato Grosso de Brasil.

El siniestro ocurrió este viernes en la noche a unos 360 kilómetros de la ciudad Cuiabá.

De acuerdo al medio brasileño O Globo, 11 de los heridos se encuentran graves.

Según el mismo medio, el autobús viajaba de Cuiabá al municipio de Sinop en la carretera BR-163 cuando colisionó de frente con el camión.

En la misma línea, el conductor del camión se encuentra entre los heridos más graves y permanece hospitalizado.

Además, cerca de 26 personas sufrieron lesiones moderadas y ocho leves.

Algunas de las víctimas fueron trasladadas en el Hospital São Lucas en Lucas do Rio Verde, y las demás fueron derivadas a al municipio de Nova Mutum.

Por su lado, la empresa responsable del autobús, Rio Novo Transportes, publicó en redes sociales un comunicado donde afirmó que “la prioridad es atender a las víctimas y sus familias”. También desplegó equipos en el lugar del accidente y en hospitales.

Acorde a O Globo, la Policía Federal de Carreteras (PRF) está investigando la dinámica del accidente y dará a conocer más información una vez finalizado el informe forense.

