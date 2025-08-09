Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar responde a críticas de diputados por postura en caso profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

“Pertenecen a un sector político que parece que ha convertido en un deporte atacar al profesorado”. Así respondió el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a las críticas por parte de los diputados de Renovación Nacional (RN) Hugo Rey y Andrés Longton por su posición respecto al caso del profesor en Limache que gritó a estudiantes que estaban defendiendo a Augusto Pinochet en clases .

El líder del magisterio señaló que “los diputados muestran un problema serio de comprensión lectora, muy serio. Porque si se leen mis declaraciones, que salieron en varios medios de comunicación, queda muy claro que de ninguna manera justificamos esas acciones. De ninguna manera y lo hemos dicho explícitamente".

Tras ello, reiteró que la situación en Limache muestra que “hay un grave problema de convivencia escolar en muchos colegios del país, que este es un problema generalizado y que hay que abordarlo”.

El video del profesor de Limache generó rechazo transversal.

“Esta situaciones de mala convivencia escolar entre los distintos actores de la comunidad no puede seguirse sosteniendo, no puede seguirse aceptando, normalizando situaciones que afectan muchísimo el funcionamiento del sistema y, sobre todo, afectan los aprendizajes de los estudiantes”, detalló.

“Así que aquí hay un serio problema de comprensión lectora, pero además hay una cierta indolencia frente a una situación que es un problema real que hemos estado denunciando”, concluyó

Por otro lado, Aguilar aceptó la invitación por parte de los diputados para asistir a la Comisión de Educación .

“Con todo gusto voy la Comisión de Educación para explicarles lo que está pasando hoy día en los colegios. Como miembros de la Comisión de Educación deberían saberlo, pero como parece que no están bien informados, yo con todo gusto les voy a exponer para contarles y ojalá, ojalá tomen un poco de conciencia”, señaló.

Por el momento, el profesor apuntado habría sido desvinculado del establecimiento y la Fiscalía habría abierto una investigación de oficio por el caso.

Posición de Aguilar y críticas de Longton y Rey

El pasado jueves, Aguilar habría señalado en conversación con EMOL que la acción correspondía a “un error del docente”. Además, señaló que evidenciaba “la situación muy crítica” en que se encontraba la convivencia y la disciplina al interior de los colegios. Tras ello, también agregó que el hecho “evidencia un enorme estrés al que está sometido hoy día el cuerpo docente”.

“Aquí se muestra un docente sometido a una alta carga y que no justifica de ninguna manera sus respuestas, pero sí muestra un contexto complejo y difícil al que están sometidos muchísimos docentes hoy día en Chile y es un tema que se debe abordar, porque podrían también generarse otras situaciones similares (...) tenemos que preocuparnos y atender”, explicó.

Tras ello, los diputados Andrés Longton y Hugo Rey, ambos de RN, consideraron que el presidente del Colegio de Profesores estaría relativizando la situación.

“Estamos frente a un hecho gravísimo, el presidente del gremio docente está normalizando el maltrato a menores en la sala de clases. En lugar de condenar sin matices, decide justificar al agresor. ¿Ese es el estándar ético que promueve el Colegio de Profesores?”, señaló Longton.

En la misma línea, Rey declaró: “Cuando los adultos pierden el control frente a un niño, no hay explicación que valga. La defensa corporativa de Aguilar es inaceptable y peligrosa. Su rol no es encubrir, es elevar la profesión docente”.

Por lo anterior, solicitarán la presencia de Aguilar en la Comisión de Educación.