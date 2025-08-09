Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Este domingo 10 de agosto se suspenderán ciertos tramos de la CicloRecreoVía de la comuna de Providencia y Santiago de la Región Metropolitana.

Esto por la reparación del Puente Lo Saldes en Vitacura, el cual se cerró este martes 5.

De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, desde este viernes 8 de agosto a las 22 horas y hasta las 5 de la madrugada del lunes 11, estará interrumpido el tránsito por Costanera Norte a la altura del Puente Lo Saldes, en dirección Oriente.

Por esto, los tramos estarán suspendidos en la avenida Andrés Bello, desde José Miguel de la Barra, en Santiago, hasta avenida Vitacura.

También se verá afectada la calle Pedro de Valdivia Norte. Esta no funcionará desde avenida Andrés Bello hasta el acceso Pedro de Valdivia de Parque Metropolitano.

Tampoco se podrá utilizar la avenida Ricardo Lyon, desde la avenida Andrés Bello hasta Francisco Bilbao.

La CicloRecreVía es un espacio destinado al uso exclusivo de bicicletas y otros ciclos en las vías. Esta instancia se realiza en Santiago y Viña del Mar, durante los días domingo, entre las 9:00 y las 14:00 horas en la capital y de 9:00 a 13:00 en la ciudad costera.

De acuerdo a CicloRecreVía, alrededor de 40 mil personas acuden cada fin de semana en Santiago para estas intervenciones. En el caso de Viña del Mar, son 5 mil.

Las comunas que tienen estos espacios son Providencia, Las Condes, Santiago centro, Vitacura y Ñuñoa.

En Viña del Mar, son las zonas costeras las que se utilizan tales como la Avenida San Martín y la calzada poniente de Avenida Marina.