Trabajos en Puente Lo Saldes obligan a suspender CicloRecreoVía en tramos de Providencia y Santiago este domingo

Debido a los trabajos de reparación del Puente Lo Saldes, en Vitacura, se decidió suspender la CicloRecreoVía en ciertos tramos de la comuna de Providencia y Santiago, en la Región Metropolitana, para este domingo con la finalidad de facilitar el traslado del transporte público y automovilistas.

La CicloRecreVía es una instancia de intervención urbana que permite el cierre de algunas avenidas para el tránsito de peatones, ciclistas y otros modos no motorizados que se realiza en Santiago y Viña del Mar, durante los días domingo, entre las 9 y las 14 horas en el caso de la capital.

Sin embargo, la actividad se verá suspendida durante este domingo 10 de agosto, producto de las reparaciones del mencionado viaducto que permite conectar Providencia con Las Condes y Vitacura.

Tramos afectados

De acuerdo a una minuta del Ministerio de Obras Públicas, desde este viernes 8 de agosto a las 22 horas y hasta las 5 de la madrugada del lunes 11, estará interrumpido el tránsito por Costanera Norte a la altura del Puente Lo Saldes, en dirección Oriente.

Lo anterior obliga a suspender la instancia recreativa y deportiva en algunos sectores. Los tramos afectados son en la avenida Andrés Bello, desde José Miguel de la Barra, en Santiago, hasta avenida Vitacura.

También se verá afectado el recorrido en Pedro de Valdivia Norte, el que no funcionará desde avenida Andrés Bello hasta el acceso Pedro de Valdivia de Parque Metropolitano.