Fuga en San Miguel: vehículo se escapa tras ser rodeado por patrullas municipales y Carabineros

Un vehículo logró escapar tras ser rodeado por inspectores municipales y Carabineros en San Miguel, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la Primera Avenida con Tercera Transversal.

Este auto logró escapar pese a estar rodeado de guardias municipales, ya que realizó maniobras agresivas y chocó con los autos de la institución.

Así, el conductor se subió a la vereda y se fugó por medio de esta.

De acuerdo a Meganoticias, la información que aportó el municipio de San Miguel es que los delincuentes habrían estado robando en el sector. Por esto, los vecinos llamaron al 1456, avisando a las autoridades.

Otro dato relevante es que las patentes del auto estaban adulteradas.

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, comentó en T13 que “ellos escapan contra el tránsito, embistiendo autos municipales y motos. No tenemos patrulleros municipales heridos, solo daños materiales y heridas menores de una persona que ya fue tratada”.

“El vehículo fue posteriormente en la comuna de San Joaquín”, concluyó Bown.