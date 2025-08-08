SUSCRÍBETE
El Deportivo

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado

Se abrió la jornada 19 de la Liga de Primera en La Cisterna, con la victoria de los árabes por 2-0 sobre los nortinos. Mientras el cuadro de colonia igualó a la U en la clasificación, los Dragones Celestes no salen del último lugar del torneo.

Carlos Tapia 
Carlos Tapia
Palestino vence a Iquique y no se baja de la pelea. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Viernes por la tarde y fútbol en La Cisterna. Arrancó la fecha 19 de la Liga de Primera con un choque de contrastes, entre Palestino y Deportes Iquique. Uno, en la pelea por la parte alta. El otro, colista del campeonato y urgido con espantar el fantasma del descenso. Imperó la lógica. Los árabes vencieron por 2-0, para mantenerse firme en la lucha de arriba.

La escuadra de Lucas Bovaglio, una de las más regulares en los últimos años a nivel local, aspiraba a su segunda victoria en la segunda rueda del torneo (superó con lo justo a Unión Española, en la jornada 17), tras el empate en el clásico contra Audax. Mientras que los nortinos llegaron a Santiago con dos partidos sin perder (cuatro puntos de los últimos seis).

A través del virtuosismo de Edson Puch, los Dragones Celestes (que jugaron de rojo) encontraban maneras para hacer daño y acercarse al área palestinista. Con juego directo, las pelotas iban en dirección al 10. En los 16′, Iquique abrió la cuenta precisamente con gol de Puch, mediante una volea dentro del área. Le quedó el balón tras un rechazo fallido de Ronnie Fernández. Sin embargo, la acción se anuló tras la revisión del VAR, detectando un fuera de juego de Matías Blázquez, en un pivoteo previo.

El cuadro de colonia tuvo más tenencia en prácticamente todo el encuentro, pero sobre todo en la primera mitad. Pero la impericia en la definición no les permitió generar más peligro hacia la meta de Leandro Requena.

Apenas arrancó el complemento, Palestino dio con el arco contrario y se sacó la frustración. En los 48 minutos, Facundo Castro anotó el 1-0 de la jornada cisternina. El ex O’Higgins recibió en la izquierda, tras centro de Bryan Carrasco por el otro lado, se perfiló y sacó un potente remate con la diestra al palo contrario. Primer gol de Castro en el campeonato.

Iquique fue buscando de manera infructuosa la igualdad, apurado por el marcador y por su posición en la tabla. Debutó su última incorporación, el argentino Agustín Venezia, que no fue suficiente para la remontada.

Cerca del epílogo, el partido se selló con el 2-0 convertido por Junior Marabel (86′). El paraguayo, quien reemplazó a Ronnie Fernández, metió un cabezazo tras centro de Ian Garguez para sentenciar la victoria de los árabes.

De esta manera, el cuadro tetracolor llega a 35 puntos y alcanza a Universidad de Chile, que juega mañana contra Unión Española, para ponerse a seis unidades del líder Coquimbo Unido, que el domingo visita a Cobresal. Y con un partido menos. En la otra vereda, Iquique sigue complicado. Está en el último lugar de la tabla con 10 puntos, a cuatro de salir de la zona de descenso.

Más sobre:Fútbol nacionalPalestinoDeportes IquiqueLiga de Primera

