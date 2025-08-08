Refuerzos, bombazos y algunos en deuda: los movimientos que marcaron el cierre de fichajes de la Liga de Primera

Los refuerzos destacados de los equipos de la Liga de Primera para la segunda rueda.

Este jueves se acabó el plazo para que los equipos de la Liga de Primera pudieran inscribir refuerzos para la segunda rueda del campeonato.

De acuerdo a las bases de la competencia, “una vez terminada la primera rueda del Campeonato se abrirá un nuevo periodo de habilitación de jugadores hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19ª fecha”, se lee en el artículo 13 del reglamento.

Considerando esto, a las 29.59 de este jueves venció el tiempo para hacerlo, pues Palestino y Deportes Iquique abrirán la jornada este 8 de agosto a partir de las 15.00 horas en el estadio Municipal de la Cisterna.

Entre las incorporaciones que registraron los clubes, hay uno que destaca por la forma en la que se generó: la llegada de Eduardo Vargas a Audax Italiano.

El delantero había estado negociando con Universidad de Chile para reforzar el ataque de los azules, teniendo el visto bueno del técnico Gustavo Álvarez. Sin embargo, las condiciones ofrecidas por la directiva de Azul Azul no dejaron conforme al ariete.

De esta forma fue presentado por los audinos que en ese momento se encontraban peleando por tomar el liderato de la competencia.

Usando sus redes sociales, Vargas se manifestó luego de sellar su incorporación al equipo de Juan José Ribera. “Después de casi 15 años jugando en el extranjero hoy vuelvo a Chile”, comenzó su mensaje, publicado en una historia de Instagram.

“Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me da mi nuevo club, Audax Italiano. Un club que me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, buen trato y mostrando que me valoran y querían contar conmigo”, agregó el delantero.

Sobre su fallido paso a la U, agregó que “Me gustaría dar las gracias a todos los hinchas de la U que esperaban que vuelva al club, espero que puedan entender que en este momento pasaron cosas que hicieron que eso no fuera posible”.

Los refuerzos azules

De todas maneras, la U no sí pudo cerrar otros fichajes. Uno de ellos fue el arribo de Felipe Salomoni desde Guaraní de Paraguay. “Estoy muy feliz. Es un club grande, donde vamos a pelear por torneos y copas. Salir a ganar cada partido es lo que más me motiva. Voy a dejar todo e intentar llevar al equipo hacia adelante”, aseguró el deportista en diálogo con los canales oficiales del club.

El otro jugador que arribó al CDA es Sebastián Rodríguez. El volante uruguayo llegó con los pergaminos de transformarse en un referente y capitán del Montevideo City Torque.

“Venir a un equipo tan grande como la U fue una motivación y un desafío”, comentó el rioplatense tras firmar el vínculo que lo une a los estudiantiles hasta diciembre de 2026.

La UC y Colo Colo cierran sin incorporaciones

Por su parte, Universidad Católica y Colo Colo no sumaron nuevos integrantes para lo que resta de la competencia.

Según informó TNT Sports en su momento, el Cacique estuvo interesado en contratar a Joaquín Montecinos desde O’Higgins, pero la opción fue decayendo con el tiempo.

Así mismo, Universidad Católica tampoco oficializó incorporaciones antes del cierre del libro de pases.

Los colistas buscan el repunte

Distinto ha sido el caso de los equipos que se encuentran hasta ahora intentando salir de la zona de descenso. Deportes Iquique, el colista absoluto del torneo, incorporó para la segunda rueda al técnico Fernando Díaz.

Además, fichó a los futbolistas Salvador Sánchez, Marcos Gómez y Agustín Venezia con el fin de luchar por la permanencia de la categoría.

A su vez, Unión Española, penúltimo en la clasificación, sumó desde Universidad de Chile a Fabricio Formiliano, Biannaider Tamayo y Renato Huerta. Además, inscribió a Gonzalo Castellani, Cristián Insaurralde y al delantero Franco Ratotti proveniente del Club Atlético Unión de Argentina.

Este gran número de incorporaciones se entiende por el hecho de que Rattotti, Tamayo y Huerta son considerados por el reglamento como juveniles.

El regreso de Ronnie Fernández

Otro fichaje que llama la atención para la segunda rueda es el regreso a Chile del delantero Ronnie Fernández, quien se unió a Palestino proveniente del Selangor de Malasia.

“En un par de ocasiones tuve la posibilidad de venir, siempre estuvo en mi vida rondando Palestino y hoy estoy muy contento, muy feliz de ser parte de esta familia. De este equipo que viene haciendo las cosas ben hace mucho tiempo y esperando ser un gran aporte para este equipo”, indicó en su presentación.