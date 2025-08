La advertencia de Cristián Montecinos a su hijo Joaquín: “Colo Colo exige; se lo he dicho y él lo sabe”

Cristián Montecinos es, naturalmente, la principal influencia de su hijo, Joaquín. Desde siempre y por el vínculo que les une, es quien le ha exigido al máximo para que rinda de acuerdo a sus máximas posibilidades.

El Pelado es, también, el principal espejo del carrilero. De hecho, Joaco ha reconocido que entre sus metas figura la de la ‘saldar’ algunos objetivos que quedaron pendientes en la exitosa trayectoria de su padre. Una de ellas era jugar en el fútbol europeo.

La advertencia de Cristián Montecinos a su hijo Joaquín: “Colo Colo exige; se lo he dicho”

Hay una que el retoño ya cumplió: defender a la Selección. Suma 10 partidos, en los que no anotó goles. Y otra que en la últimas horas emergió como una fuerte posibilidad. TNT Sports reveló que el jugador es una de las posibilidades que baraja Colo Colo para reforzarse para el segundo semestre. Por esa razón, no ha sido utilizado por O’Higgins.

Para que el movimiento se produzca, tienen que convenir varias partes. En principio, los celestes deben dar su anuencia. Luego, los albos deben acordar la proporción del sueldo que asumirán con Xolos de Tijuana, el propietario del pase. Actualmente, los rancagüinos asumen el 25 por ciento de los US$ 100 mil mensuales que se embolsa el jugador.

Montecinos padre pone la cuota de mesura inicial. “Como no se sabe nada aún, no tenemos ninguna claridad de algo que esté finiquitado. Depende del club mexicano, también”, consigna el exdelantero de Deportes Concepción y Rangers.

Joaquín Montecinos celebra el gol que le marcó a Limache (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

El exdelantero valora la posibilidad de que Joaco llegue a Macul. “A mí me encanta la idea de que juegue en el club más grande de Chile, de los más importantes de Sudamérica, que siempre va a luchar por ser campeón”, enfatiza a El Deportivo.

La advertencia

Al Pelado le fue bien en los albos, aunque no logró títulos. En 37 partidos, marcó 14 goles. De esa experiencia surge la advertencia a Joaquín. “Es un club que conozco. La presión es distinta. Es otro tipo de presión. Es un equipo donde no te permiten tener derrotas consecutivas, que no te permite estar en la medianía. Colo Colo exige. Yo lo tengo claro y se lo he dicho a Joaco. Él lo sabe, también”, sostiene.

El exatacante confía en que la madurez que ha alcanzado su hijo le permita afrontar el todavía potencial desafío. “Joaquín ya tiene su experiencia y ha hecho cosas importantes en su carrera, independientemente de que su paso por México no fue el mejor”, admite.

“Eso le entregó madurez. Ya tiene 29 años. Tiene súper claro lo que quiere. Son desafíos que un jugador siempre quiere tener”, afirma el histórico centroatacante respecto del provecho que han significado, incluso, los pasajes más complejos de la carrera del heredero de su talento.

Finalmente, lo proyecta en el sistema de Jorge Almirón. “Colo Colo necesita un jugador por la orilla. Se fue (Cristián) Zavala. Joaco puede jugar por las dos bandas. Tiene harto despliegue, tránsito. Andaría perfecto ahí”, remata.