“Un club que me buscó; negoció en un marco de respeto”: el desahogo de Eduardo Vargas tras fichar en Audax y no en la U

Eduardo Vargas fichó en Audax Italiano y no en la U.

Todo parecía encaminado para el ansiado retorno de Eduardo Vargas a Universidad de Chile. Pero sucedió un brusco viraje en esta historia y finalmente el bicampeón de América con la Roja se puso la camiseta de Audax Italiano. Concretó la vuelta al fútbol local, pero no se fue a Avenida El Parrón, sino que tomó rumbo a La Florida.

Este jueves llegó al país, tras cerrar su etapa en Nacional de Uruguay, y durante la tarde fue oficializado su fichaje en el cuadro de colonia, que da el gran golpe al mercado de invierno, pensando en que tiene dos frentes por delante: está en la parte alta de la Liga de Primera y en las semifinales de la Copa Chile.

Usando sus redes sociales, Vargas se manifestó luego de sellar su incorporación al equipo de Juan José Ribera. “Después de casi 15 años jugando en el extranjero hoy vuelvo a Chile”, comenzó su mensaje, publicado en una historia de Instagram.

“Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me da mi nuevo club, Audax Italiano. Un club que me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, buen trato y mostrando que me valoran y querían contar conmigo”, agregó el delantero.

“Espero poder ayudar al club a lograr nuestros objetivos, sumándome a un grupo con ambición, a un club que tiene un buen proyecto y valores que comparto”, añadió. En su mensaje, no se olvidó de los azules, que aguardaban que ahora se concretara al fin su vuelta a la tienda laica. “Me gustaría dar las gracias a todos los hinchas de la U que esperaban que vuelva al club, espero que puedan entender que en este momento pasaron cosas que hicieron que eso no fuera posible”, posteó.

Finalmente, el mensaje de Vargas concluye con lo siguiente: “Y principalmente gracias a toda la gente del Audax que ya me muestra su cariño en las redes, espero que nos veamos pronto en el estadio!!!”.