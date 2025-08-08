“Algo va a pasar... y pasó”: Almirón desliza ayuda a la U en su nueva ofensiva contra los árbitros

De que la relación entre Jorge Almirón y los árbitros es tensa ya no quedan dudas. Prueba de ellos es que el estratega de Colo Colo tendrá que purgar una semana de suspensión por haber sido expulsado en el choque frente a Huachipato, en el Monumental, por reclamos al juez Diego Flores. No hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar otro episodio similar: en el Superclásico había corrido la misma suerte.

El técnico albo no tiene afán alguno de retroceder. “Los reclamos que yo hago, los hacen todos los entrenadores en todo el mundo y no veo que a un entrenador lo expulsen por hacer un gesto. En ningún momento insulté al árbitro y al parecer no nos perdonan el ganar el campeonato del año pasado”, explicó en la conferencia de prensa que ofreció hoy en el Monumental.

“Algo va a pasar... y pasó”: Almirón desliza beneficio a la U en su nueva ofensiva contra los árbitros

Si esa referencia ya es controvertida, otra resulta abiertamente incendiaria. Principalmente, porque también involucra a Universidad de Chile. “Vi el partido, se puso en ventaja Cobresal y pensé ‘algo va a pasar’: penal y expulsión. Hay que estar preparado para todo", expresó el DT, en otra de sus polémicas intervenciones.

La reflexión había partido un poco antes. “No somos un equipo que pega o hace tiempo, no somos un equipo mal intencionado. No veo mala intención de mis jugadores para hablar de disciplina, sino que simplemente es el criterio de los árbitros, que nos castigan”, había sostenido.

Almirón, en otro duelo de Colo Colo (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

“No digo persecución, pero sí están muy atentos a lo nuestro. Es difícil competir así, nadie dice nada. No puedes defenderte con los antecedentes. Son detalles que uno estando dentro de la cancha se da cuenta. Los reclamos que yo hago los hacen todos los entrenadores en todo el mundo y no veo que los expulsen. Nunca hice gestos. En el clásico, lo mismo, le dije que cobró dos penales inexistentes y me expulsó“, expresó en alusión a la expulsión de Emiliano Amor ante los acereros. ”Es como que te quieren someter, atándote al banco de suplentes. Será que no nos perdonan haber ganado el campeonato el año pasado. Mi reacción es por defender a mi equipo, nunca por nada personal“, dijo.

“Es triste. Acercamos la cámara táctica, no entendía mi expulsión. La amarilla de Amor no existe. Es fácil buscar responsabilidad. Lo otro lo asumí, pero no sé por qué me echó. El árbitro tiene que agilizar el juego, le dije a Pizarro que se parara tras la falta, la agarró Vidal solo y cortó la jugada, le reclamé eso y me echó. Estaba muy lejos, no le dije nada”, expresó