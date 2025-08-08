En el partido frente a Huachipato, Jorge Almirón tuvo que volver a irse al camarín antes de tiempo. El juez Diego Flores se hartó de sus reclamos y lo expulsó de la zona técnica. En su recorrido a los vestuarios, el DT albo se detuvo un rato para impartir instrucciones detrás de la línea de fondo. Resignado, finalmente, avanzó hacia los camarines.

El estratega estará ausente en el choque ante Everton, el décimo que se perderá por alguna suspensión desde que está en los albos. Por esa razón, alza la voz para criticar la sensibilidad referil. "Es fácil buscar responsabilidades, la otra expulsión la asumí, pero la de ahora es increíble. El árbitro cortó la jugada y me expulsa sin decirle nada al árbitro. Están las cámaras, las imágenes del club y es difícil competir”, apunta, respecto de la incidencia particular.

Almirón, otra vez contra los árbitros: “Hay reclamos en todo el mundo; no veo que a un técnico lo expulsen por un gesto”

El DT profundiza en la crítica. “Los reclamos que yo hago, los hacen todos los entrenadores en todo el mundo y no veo que a un entrenador lo expulsen por hacer un gesto. En ningún momento insulté al árbitro y al parecer no nos perdonan el ganar el campeonato del año pasado”, enfatiza respecto de la tensa relación que ha ido forjando con los árbitros nacionales.

También aborda las deficiencias que observa en los jueces. “Los árbitros tienen que estar preparados para las presiones, cualquier reclamo ellos se exaltan un poco más. Hay muchos penales que no los cobran, van al VAR y los cobran. Así que debemos estar preparados para todo”, establece.

Nueva defensa a Salomón Rodríguez

El entrenador planteó una nueva defensa a Salomón Rodríguez. “Los jugadores están bien, Salomón (Rodríguez) vive del gol, le pasó a Javier (Correa) el año pasado y ahora vive un buen presente y veo a los jugadores trabajando muy bien y todos esperando su oportunidad para destacarse”, insistió, respecto del desafortunado nivel del uruguayo.

“Tuvimos una buena semana de entrenamiento. Tenemos bajas sensibles, pero le tocará jugar a otros muchachos que van a querer aprovechar su oportunidad. Es momento de ganar para escalar y ser una alerta para los demás equipos en la tabla”, planteó respecto del encuentro ante los viñamarinos.

Después, asumió a título personal la irregular campaña alba. “Si las cosas van bien o mal, es mi responsabilidad. Yo confío en mis jugadores y cuido a mis jugadores”, dijo. “El equipo trabaja muy bien, hay muy buena armonía, veo bien al equipo y debemos mejorar. Los resultados siempre son importantes y pienso en el partido del domingo”, complementó.