El Deportivo

La sensible baja que tendrá Colo Colo para el Superclásico ante la U

A más de una semana del encuentro que medirá a ambos clubes, los albos ya cuentan con un suspendido por tarjetas.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Colo Colo visitaba a Palestino en La Cisterna, por la fecha 21 de la Liga de Primera. Los locales fueron superiores durante todo el primer tiempo y buena parte del segundo. El Cacique se dedicó a aguantar las arremetidas del elenco dirigido por Lucas Bovaglio. Sin embargo, por cumplir esa misión, generó serias consecuencias para su siguiente encuentro, que es el nada menos que el Superclásico ante la U.

Al minuto 73’, Emiliano Amor, uno de los principales nombres en la defensa de los albos y que se cansó de sacar centros en el encuentro ante Palestino, salió del área y cometió una infracción sobre Benítez. El árbitro Héctor Jona, decidió amonestarlo con tarjeta amarilla.

De inmediato, el defensor argentino se tomó la cabeza, reclamó la sanción, pero ya no había vuelta atrás. La amarilla no es menor, ya que llegó a la quinta y no podrá jugar el Superclásico por acumulación de amonestaciones.

