Chat GPT, recriminaciones y una dolencia que pudo ser peor: el escándalo que desató la lesión de Mbappé en Real Madrid

La lesión de Kylian Mbappé provocó un terremoto al interior de Real Madrid, el que por estas horas es la gran noticia deportiva de España. Se trata de una dolencia que pudo generar serias consecuencias en la carrera de la estrella francesa, que gatilló cuestionamientos al staff médico del club, al cual ahora acusan de utilizar Chat GPT para sus diagnósticos. Hubo tanto revuelo que el propio futbolista francés tuvo que salir a respaldar a los médicos de la institución y hasta asumió la culpa.

La situación comenzó con una molestia a principios de enero en una de las rodillas del delantero. No obstante, alcanzó a jugar algunos partidos con esa dolencia, aunque más adelante se perdió otros duelos trascendentales para la temporada, como la llave de octavos de final de la Champions League contra Manchester City, en la que el elenco de la capital de España clasificó.

Pero los dolores llevaron a que Mbappé pidiera en París una segunda opinión, y ahí ocurrió lo insólito. Según la información entregada por el periodista francés Daniel Riolo, en RMC Sport, y chequeada por los medios hispanos, el staff médico le examinó al delantero la rodilla derecha, que estaba en buenas condiciones, y los problemas estaban en la izquierda: “Lo que se dice en los círculos autorizados es que el error fue absolutamente enorme. Se dice que en el Real Madrid auscultaron la rodilla equivocada”.

En París fue tratado por el médico Bertrand Sonnery-Cottet, quien, según dijo Riolo, constató el grave error de sus colegas españoles. El profesional le dejó al futbolista un protocolo para fortalecer la zona, lo que ha permitido una recuperación y que evite pasar por el quirófano, algo que a estas alturas de la temporada sería muy delicado.

Cabe destacar que este año se juega la Copa del Mundo, y ese fue uno de los temas que generó preocupación en Francia, considerando que Mbappé es el capitán de ese seleccionado. Desde París señalaron que este grave error pudo comprometer su carrera: “Se salvó de lo peor gracias a la consulta en Francia”, dijo Riolo.

Acusados de usar Chat GPT

Para tirarle parafina a este incendio, en las últimas horas apareció Itziar González, nutricionista que fue despedida del club a mediados de 2025 y que hace unos meses denunció acoso laboral durante su estadía en el Santiago Bernabéu, en un caso que terminó en los tribunales de ese país.

En sus historias de Instagram, al conocer lo sucedido con Mbappé, atacó a los médicos del Madrid. “Gracias, Kylian. Con suerte se buscará gente competente y con educación en lugar de narcisistas ignorantes enchufados que solo dañan a los chavales”, escribió la profesional a través de sus historias de Instagram.

Además, acusó la utilización de Chat GPT: “Aunque no sé qué es peor: esto o que pongan los suplementos en función al Chat GPT gratuito”.

Historia en Instagram de Itziar González.

Mbappé se culpó por este conflicto y negó el error

Kylian Mbappé trabaja por estos días en Boston junto a sus compañeros de la selección francesa, la cual encabeza. Los dirigidos por Didier Deschamps se alistan para dos desafiantes compromisos en su preparación para la Copa del Mundo 2026: contra Brasil de Carlo Ancelotti (su ex DT en Real Madrid) el próximo jueves y ante Colombia el domingo.

En ese contexto, fue consultado por la polémica que hay en España con su rodilla y el delantero negó la denuncia sobre un error al examinarlo: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”.

Además, hasta asumió su responsabilidad en esta polémica: “Nunca me arrepiento, miro al presente y al futuro inmediato. Ahora mismo me siento bien, especialmente de ambas rodillas, que es algo importante para mí. También gracias a mi club, que ha cuidado bien de mí. Estoy en plenas condiciones. Quizá yo tenga algo de responsabilidad indirecta, porque cuando no comunicas se generan rumores, así es el juego”, cerró.