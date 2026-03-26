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    “Es peor que Hitler”: Hackean redes sociales de Kast y publican mensaje contra Donald Trump

    Desde Presidencia confirmaron que se trata de un ingreso no autorizado a las cuentas personales del mandatario.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Durante la madrugada de este jueves, la cuenta de X de José Antonio Kast, fue hackeada por desconocidos, quienes publicaron un mensaje contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    En el mensaje, se señalaba que "Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial" y agregando que “Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donal Trumpler es peor que Hitler“.

    Tras pocos minutos de realizada la publicación, que era acompañada de una imagen de Trump luciendo el característico bigote del dictador alemán, esta fue eliminada.

    Desde Presidencia confirmaron que se trata de un ingreso no autorizado a las cuentas personales del mandatario de X e Instagram, a la vez que señalaron -frente a un posible nuevo mensaje- que nada de lo que se publique en esas cuentas corresponde a la autoría del presidente, hasta que recuperen el acceso.

    Por otro lado, las cuentas oficiales gubernamentales (@Oficina_Pdte y @presidente_kast) no han reportado actividad inusual.

    Más sobre:José Antonio KastHackeoCuentas

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