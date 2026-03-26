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    Tres menores de edad detenidos tras encerrona frustrada a hombre de 58 años en Providencia

    Los tres detenidos corresponden a tres jóvenes de nacionalidad chilena, cuyas edades van de los 15 a los 17 años.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    Tres menores de edad fueron detenidos tras una encerrona frustrada a un hombre de 58 años en la comuna de Providencia.

    Los hechos se registraron la noche del pasado 24 de marzo, cuando la víctima iba llegando a su domicilio en su vehículo. Al momento de abrir el portón es que fue abordado por estos sujetos, quienes trataron de intimidarlo con un arma de fuego, la cual posteriormente se estableció que era de fogueo.

    Al percatarse de la situación es que la víctima retrocede y logra huir del lugar, detallaron desde la PDI.

    Según explicó el Subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Biro Oriente de la PDI, “a través del trabajo del sitio suceso y en coordinación con los otros estamentos de seguridad, entre ellos la Seguridad Municipal de la Comuna de Providencia, a través de las Cámaras de Seguridad, logramos ubicar a estos sujetos que se encontraban en el sector de Bellavista”.

    De acuerdo a lo informado, los tres detenidos corresponden a tres jóvenes de nacionalidad chilena, cuyas edades van de los 15 a los 17 años.

    “De estos tres menores de edad, hay dos que mantienen antecedentes policiales de detención por hechos similares, y uno de ellos mantiene cuatro órdenes de detención por robo, por receptación de vehículos motorizados, entre otras”, detalló el funcionario de la PDI.

    Más sobre:PolicialPDIDetenidosProvidenciaMenores de edad

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