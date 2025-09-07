SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo

El murciano se impuso por parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 para consagrase como campeón del último Grand Slam de la temporada. De paso, le quita el cetro al italiano como el mejor de la ATP.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo. . Por @atptour

Carlos Alcaraz recupera el cetro. El español se impuso en la final del US Open a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. El ibérico tuvo una jornada impecable en Nueva York. En esta ocasión, prácticamente no le dio espacio al sancandidini, con quien ánima la principal rivalidad del tenis en los últimos años. Fue la tercera final de Grand Slam que jugaron en la temporada y el saldo quedó en favor de Charly, quien vuelve al primer lugar del ranking ATP, desplazando precisamente a su rival de la jornada dominical.

El murciano, agresivo desde el primer intercambio, quebró de entrada y dejó claro que quería imponer su ritmo en la final. El italiano, sorprendido por la intensidad de su rival, apenas lograba afirmarse en la pista mientras el español consolidaba con firmeza la ventaja para colocarse rápidamente 2-0.

Sinner intentó reaccionar en el tercer juego, apoyado en su derecha profunda, y consiguió por fin inscribirse en el marcador con el 2-1. Pero la respuesta de Alcaraz fue inmediata: sólido al saque y preciso en los momentos clave, estiró la diferencia a 3-1. El italiano batalló en el quinto game, incluso remontando un 0-30 adverso para mantenerse con vida, aunque su juego seguía teñido de intermitencias.

El tramo final del set fue un monólogo español. Alcaraz se mostró implacable al servicio y castigó con un nuevo quiebre los errores no forzados del oriundo de San Candido. Con la cancha a su favor y el público rendido a su despliegue, cerró el parcial con autoridad: 6-2 en apenas 39 minutos.

Sin embargo, el segundo parcial arrancó con un cambio de guion. El italiano salió más decidido con su servicio y, tras salvar una bola de quiebre, se adelantó por primera vez en la final. Sinner acompañó ese inicio con un juego impecable al resto, castigando los errores de Alcaraz y firmando el primer quiebre de su cuenta en el partido. Con un tenis más profundo y agresivo, ratificó la ruptura y tomó una ventaja de 4-1 que encendió el Arthur Ashe.

Alcaraz intentó reaccionar. Pero en cada intento de recuperación encontraba la respuesta firme de Sinner, que no solo cuidaba su servicio, sino que se imponía en los rallies largos con un revés cargado de potencia. El campeón de Wimbledon, en su versión más sólida, se colocó 5-2 y quedó a un paso de nivelar la definición.

Aunque el murciano logró estirar la manga con un game de resistencia, el cierre fue para Sinner. Con una convicción renovada, selló el 6-3 en el segundo set. La final del US Open se equilibró en un set por lado, con el número uno del mundo reencontrando confianza.

No obstante, inicio de la tercera manga mostró a un Alcaraz decidido a recuperar el control de la final. Inauguró el parcial y de inmediato se abalanzó sobre el saque de Sinner, castigando los errores del italiano para conseguir un quiebre temprano. La ventaja inicial le permitió soltarse aún más, y pronto ratificó con autoridad para colocarse 3-0, demostrando que el impulso había cambiado de lado.

El monarca del US Open de 2024 intentó resistir, pero el murciano estaba en modo campeón. En el cuarto juego forzó errores con su potencia desde el fondo y selló un nuevo break que dejó la pizarra en un lapidario 4-0. Sin titubear, confirmó la ruptura y estiró la diferencia a un 5-0 que retrató su dominio absoluto en la pista del Arthur Ashe.

El italiano logró al menos maquillar el marcador con un game a su favor, aunque el set ya estaba sentenciado. Alcaraz cerró el parcial sin dejar espacio para las dudas: 6-1 y ventaja de dos sets a uno en la final del Abierto de Estados Unidos en la edición de 2025.

Sinner, decidido a estirar la final, arrancó con firmeza su servicio y logró salvar varios puntos críticos, mientras Alcaraz buscaba imponer nuevamente su ritmo. El italiano parecía recuperar algo de confianza, pero cada vez que el murciano se acercaba a la red o explotaba su potente saque, dejaba en evidencia el desgaste físico de su rival.

A medida que avanzaba el set, el español ajustó su estrategia y empezó a marcar diferencias clave. Con un quiebre oportuno tras una doble falta de Sinner, se puso 5-3 y quedó a un solo game de la gloria. Cada saque, cada intercambio, se sentía como un paso más hacia el título, y ahí Alcaraz no cedió ante la presión. Su consistencia y agresividad le permitieron sostener su servicio, mientras el italiano, a pesar de su lucha, no encontraba la manera de recuperar el control.

Finalmente, Alcaraz cerró el set 6-4 y selló la victoria en la final del US Open 2025. Con este triunfo, el murciano escala y es nuevamente el número uno del mundo, mostrando un tenis implacable, sólido. La corona neoyorquina regresa a sus manos y queda inscrita otra página gloriosa en su carrera.

Lee también:

Más sobre:TenisPolideportivoUS OpenCarlos AlcarazJannik SinnerAbierto de Estados Unidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel destruye otro gran edificio en Ciudad de Gaza

Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

Registran incendio de cinco casas en La Pintana: hay una víctima fatal

Parisi compromete mayor financiamiento a centros de rehabilitación de alcoholismo vinculados al mundo evangélico y cristiano

Alertan por tres focos de incendio en el Biobío: dos puntos estaban dentro de empresa Arauco

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

3.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

4.
Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

5.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes
Chile

Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

Registran incendio de cinco casas en La Pintana: hay una víctima fatal

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo
El Deportivo

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo

Rumbo al Mundial 2026: España aplasta a Turquía y Alemania se recupera de un tropiezo estrepitoso en las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Israel destruye otro gran edificio en Ciudad de Gaza
Mundo

Israel destruye otro gran edificio en Ciudad de Gaza

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania

Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas