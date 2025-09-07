Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo. . Por @atptour

Carlos Alcaraz recupera el cetro. El español se impuso en la final del US Open a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. El ibérico tuvo una jornada impecable en Nueva York. En esta ocasión, prácticamente no le dio espacio al sancandidini, con quien ánima la principal rivalidad del tenis en los últimos años. Fue la tercera final de Grand Slam que jugaron en la temporada y el saldo quedó en favor de Charly, quien vuelve al primer lugar del ranking ATP, desplazando precisamente a su rival de la jornada dominical.

El murciano, agresivo desde el primer intercambio, quebró de entrada y dejó claro que quería imponer su ritmo en la final. El italiano, sorprendido por la intensidad de su rival, apenas lograba afirmarse en la pista mientras el español consolidaba con firmeza la ventaja para colocarse rápidamente 2-0.

Sinner intentó reaccionar en el tercer juego, apoyado en su derecha profunda, y consiguió por fin inscribirse en el marcador con el 2-1. Pero la respuesta de Alcaraz fue inmediata: sólido al saque y preciso en los momentos clave, estiró la diferencia a 3-1. El italiano batalló en el quinto game, incluso remontando un 0-30 adverso para mantenerse con vida, aunque su juego seguía teñido de intermitencias.

El tramo final del set fue un monólogo español. Alcaraz se mostró implacable al servicio y castigó con un nuevo quiebre los errores no forzados del oriundo de San Candido. Con la cancha a su favor y el público rendido a su despliegue, cerró el parcial con autoridad: 6-2 en apenas 39 minutos.

Sin embargo, el segundo parcial arrancó con un cambio de guion. El italiano salió más decidido con su servicio y, tras salvar una bola de quiebre, se adelantó por primera vez en la final. Sinner acompañó ese inicio con un juego impecable al resto, castigando los errores de Alcaraz y firmando el primer quiebre de su cuenta en el partido. Con un tenis más profundo y agresivo, ratificó la ruptura y tomó una ventaja de 4-1 que encendió el Arthur Ashe.

Alcaraz intentó reaccionar. Pero en cada intento de recuperación encontraba la respuesta firme de Sinner, que no solo cuidaba su servicio, sino que se imponía en los rallies largos con un revés cargado de potencia. El campeón de Wimbledon, en su versión más sólida, se colocó 5-2 y quedó a un paso de nivelar la definición.

Aunque el murciano logró estirar la manga con un game de resistencia, el cierre fue para Sinner. Con una convicción renovada, selló el 6-3 en el segundo set. La final del US Open se equilibró en un set por lado, con el número uno del mundo reencontrando confianza.

No obstante, inicio de la tercera manga mostró a un Alcaraz decidido a recuperar el control de la final. Inauguró el parcial y de inmediato se abalanzó sobre el saque de Sinner, castigando los errores del italiano para conseguir un quiebre temprano. La ventaja inicial le permitió soltarse aún más, y pronto ratificó con autoridad para colocarse 3-0, demostrando que el impulso había cambiado de lado.

El monarca del US Open de 2024 intentó resistir, pero el murciano estaba en modo campeón. En el cuarto juego forzó errores con su potencia desde el fondo y selló un nuevo break que dejó la pizarra en un lapidario 4-0. Sin titubear, confirmó la ruptura y estiró la diferencia a un 5-0 que retrató su dominio absoluto en la pista del Arthur Ashe.

El italiano logró al menos maquillar el marcador con un game a su favor, aunque el set ya estaba sentenciado. Alcaraz cerró el parcial sin dejar espacio para las dudas: 6-1 y ventaja de dos sets a uno en la final del Abierto de Estados Unidos en la edición de 2025.

Sinner, decidido a estirar la final, arrancó con firmeza su servicio y logró salvar varios puntos críticos, mientras Alcaraz buscaba imponer nuevamente su ritmo. El italiano parecía recuperar algo de confianza, pero cada vez que el murciano se acercaba a la red o explotaba su potente saque, dejaba en evidencia el desgaste físico de su rival.

A medida que avanzaba el set, el español ajustó su estrategia y empezó a marcar diferencias clave. Con un quiebre oportuno tras una doble falta de Sinner, se puso 5-3 y quedó a un solo game de la gloria. Cada saque, cada intercambio, se sentía como un paso más hacia el título, y ahí Alcaraz no cedió ante la presión. Su consistencia y agresividad le permitieron sostener su servicio, mientras el italiano, a pesar de su lucha, no encontraba la manera de recuperar el control.

Finalmente, Alcaraz cerró el set 6-4 y selló la victoria en la final del US Open 2025. Con este triunfo, el murciano escala y es nuevamente el número uno del mundo, mostrando un tenis implacable, sólido. La corona neoyorquina regresa a sus manos y queda inscrita otra página gloriosa en su carrera.