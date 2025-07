“Tengo el dinero que otros no”: el día que Sinner se burló de Nicolás Jarry por la diferencia de trato en el dopaje

Jannik Sinner (1° del ranking ATP) pasa por un momento excepcional. Este domingo se consagró en Wimbledon. Con eso, el italiano ya ha ganado los cuatro Grand Slam que existen. Su alza se da a solo meses de haber cumplido con una polémica sanción por dopaje.

En agosto de 2024, posterior a la semana del Masters 1000 de Cincinnati, se dio a conocer que el tenista había dado positivo a Clostebol en dos exámenes realizados durante Indian Wells. En febrero de 2024, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que habían alcanzado un “acuerdo de resolución del caso” con Sinner. “Un atleta es responsable de la negligencia de su entorno”, daban a conocer.

Tras ello, se impuso una suspensión de tres meses y Sinner no pudo competir del 9 de febrero al 4 de mayo de 2025. Eso encendió las alarmas.

Uno de los primeros en reclamar fue Nicolás Jarry (96°). “Me hubiera gustado tener el mismo apoyo que tuvo Sinner; es algo que aún no puedo cerrar”, dijo a El Deportivo.

Sinner y Jarry se enfrentaron en Australia. Kim Kyung-Hoon

“No creo esto lo manche, solo que por mi lado me hubiera gustado el mismo apoyo que tuvo él cuando me pasó a mí. Eso es algo que a mí me afecta personalmente”, complementó.

La respuesta de Sinner

El italiano no dudó en responderle a Jarry. Y lo hizo con un controversial planteamiento. “Estuve en condiciones de contratar a un abogado de gran prestigio porque tengo el dinero que otros no tienen, que de hecho yo me gané por méritos propios. Pasé por el mismo proceso que el resto de tenistas en mi misma situación, por lo que no recibí un trato favorable”, dijo.

“Quizás mi defensa haya sido más efectiva porque cuento con los mejores a mi alrededor. La ITIA tarda lo mismo en dar una respuesta a todos, sé que ha habido decisiones controvertidas en el pasado, pero mi caso fue analizado al detalle varias veces y siempre se demostró mi inocencia”, añadió.

En esa línea, expuso que todo se debe a sus méritos. “Si esto me hubiera pasado a mí cuando tenía 18 años, posiblemente no habría podido defenderme como lo he hecho ahora, cuando he tenido disponible el dinero necesario para armar un gran equipo”, cerró.