Arturo Vidal vivió intensamente las elecciones presidenciales. El Rey se estrenó en el significativo proceso "Hoy por primera vez fui partícipe de las Elecciones Presidenciales en mi país. Chile decidió a su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Como dije, solo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un Chile mejor “, manifestó en sus redes sociales, después del triunfo de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara.

Naturalmente, su presencia en la votación no pasó inadvertida. Llegó al local de votación con hamburguesas de uno de sus emprendimientos para los vocales de mesa y, junto con cumplir el trámite, debió tomarse varias fotografías y firmar otros tantos autógrafos. Lo hizo de buena gana.

La potente sugerencia de Arturo Vidal para el gabinete de José Antonio Kast

El Rey fue concreto ante la sugerencia que planteó un participante de la discusión, quien propuso a Claudio Bravo como futuro ministro del Deporte, una idea que apareció en la campaña de Evelyn Matthei. El volante de Colo Colo reaccionó breve, pero enérgicamente, a modo de aprobación. “Siii”, expresó en relación a la posibilidad de que el capitán de la Generación Dorada sea quien lidere las políticas del país en materia de actividad física.

La aprobación de Arturo Vidal a Claudio Bravo. Christian Andres Gonzalez Arancibia

Aunque fue particularmente cauteloso al no revelar su preferencia, optó por celebrar el rito. “Chile decidió a su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Solo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un país mejor", puntualizó.

Sí fue más vehemente frente a un insulto que recibió. “Qué lamentable es leer este tipo de mensajes. Jamás he dicho cuál es mi voto, porque no es mi obligación hacerlo público y tampoco es correcto que se me juzgue por donde vengo. Si vengo del barrio, si me crie con una mamá que se sacrificó día y noche por sus hijos y si me levanto cada día a ganarme el pan, porque nada me lo han regalado”, apuntó.

Una de las respuestas de Arturo Vidal.

“Pueden juzgarme porque no fue mi mejor año, pueden juzgarme cuando he cometido los errores que todos conocen, pero jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz por ser parte de la democracia. La candidata Jara acaba de decir que la democracia habló fuerte y claro y es lo mismo que puse. Para ustedes es algo normal. Para mí, con 38 años, es algo que guardaré siempre.“, sentenció ante una agresiva respuesta de uno de sus seguidores.