SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La potente sugerencia de Arturo Vidal para el gabinete de José Antonio Kast

    El Rey plantea a un nombre emblemático de la Generación Dorada para liderar el ministerio del Deporte.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en un partido de Colo Colo. (Foto: Photosport).

    Arturo Vidal vivió intensamente las elecciones presidenciales. El Rey se estrenó en el significativo proceso "Hoy por primera vez fui partícipe de las Elecciones Presidenciales en mi país. Chile decidió a su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Como dije, solo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un Chile mejor “, manifestó en sus redes sociales, después del triunfo de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara.

    Naturalmente, su presencia en la votación no pasó inadvertida. Llegó al local de votación con hamburguesas de uno de sus emprendimientos para los vocales de mesa y, junto con cumplir el trámite, debió tomarse varias fotografías y firmar otros tantos autógrafos. Lo hizo de buena gana.

    La potente sugerencia de Arturo Vidal para el gabinete de José Antonio Kast

    El Rey fue concreto ante la sugerencia que planteó un participante de la discusión, quien propuso a Claudio Bravo como futuro ministro del Deporte, una idea que apareció en la campaña de Evelyn Matthei. El volante de Colo Colo reaccionó breve, pero enérgicamente, a modo de aprobación. “Siii”, expresó en relación a la posibilidad de que el capitán de la Generación Dorada sea quien lidere las políticas del país en materia de actividad física.

    La aprobación de Arturo Vidal a Claudio Bravo. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Aunque fue particularmente cauteloso al no revelar su preferencia, optó por celebrar el rito. “Chile decidió a su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Solo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un país mejor", puntualizó.

    Sí fue más vehemente frente a un insulto que recibió. “Qué lamentable es leer este tipo de mensajes. Jamás he dicho cuál es mi voto, porque no es mi obligación hacerlo público y tampoco es correcto que se me juzgue por donde vengo. Si vengo del barrio, si me crie con una mamá que se sacrificó día y noche por sus hijos y si me levanto cada día a ganarme el pan, porque nada me lo han regalado”, apuntó.

    Una de las respuestas de Arturo Vidal.

    “Pueden juzgarme porque no fue mi mejor año, pueden juzgarme cuando he cometido los errores que todos conocen, pero jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz por ser parte de la democracia. La candidata Jara acaba de decir que la democracia habló fuerte y claro y es lo mismo que puse. Para ustedes es algo normal. Para mí, con 38 años, es algo que guardaré siempre.“, sentenció ante una agresiva respuesta de uno de sus seguidores.

    Más sobre:Arturo VidalJosé Antonio KastKastClaudio BravoColo ColoSelecciónFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”

    Petra, la belleza de decir adiós

    Ramírez insta a una amplia alianza en la gestión Kast: “Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia”

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Couble (FA) y triunfo de Kast: “Lo que hizo el gobierno durante la campaña estuvo lejos de ser incidente en el resultado”

    Lo más leído

    1.
    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    2.
    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    3.
    El incierto futuro de Jhojan Valencia en la UC: “No es bueno extender esta situación; no es cómodo”

    El incierto futuro de Jhojan Valencia en la UC: “No es bueno extender esta situación; no es cómodo”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Rating del domingo 14 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 14 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda
    Chile

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda

    Ramírez insta a una amplia alianza en la gestión Kast: “Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia”

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”
    Negocios

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”

    Del estancamiento al crecimiento con modernización ambiental y diálogo público-privado

    Sebastián Edwards sobre la posibilidad de Daza como ministro de Hacienda de Kast: “Yo me quedaría en Argentina”

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia
    Tendencias

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este día

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Ivo Basay le da con todo a Arturo Vidal y Fernando Ortiz: “Cuando yo vi que no me daba mi rodilla, me fui calladito”
    El Deportivo

    Ivo Basay le da con todo a Arturo Vidal y Fernando Ortiz: “Cuando yo vi que no me daba mi rodilla, me fui calladito”

    Patricia Bullrich denuncia a Chiqui Tapia ante la Conmebol: “Deben investigar a fondo esta mafia”

    La potente sugerencia de Arturo Vidal para el gabinete de José Antonio Kast

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres
    Cultura y entretención

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales

    Hollywood en shock: encuentran muertos a famoso director y actor Rob Reiner junto a su esposa Michele Signer

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo
    Mundo

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    “Sabemos que contaremos con su apoyo”: María Corina Machado felicita a Kast por su triunfo presidencial

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro