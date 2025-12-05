“Me amenazaron de muerte”: exdelantero de Colo Colo anuncia acciones legales contra Claudio Bravo

Las últimas semanas han sido difíciles de afrontar para el exseleccionado nacional Rodolfo Moya. Según ha explicado el exfutbolista de Colo Colo, una serie de publicaciones que hizo Claudio Bravo terminó por generar una serie de situaciones lamentables en su contra.

El conflicto entre ambas partes inició en el momento en el que la Roja quedó eliminada del Mundial 2026, día en el que realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que señalaba que “digan lo que quieran, pero para mí, el real responsable de toda esta debacle, es Claudio Bravo. Y el día 10/10/17 explotó y comenzó todo. De ahí nos fuimos a la mi…”.

Estas palabras no cayeron bien en el exguardameta, quien realizó tres publicaciones con enlaces a notas. Una sobre una denuncia de acoso sexual, otra que hablaba que había sido formalizado por una infracción a la Ley de Tránsito y una que hablaba de “los oscuros pecados de Rodolfo Moya”.

A raíz de todo esto, Moya comenzó a recibir insultos e incluso amenazas de muerte. “Con Claudio no tengo problema, pero fue una persona súper irresponsable porque hizo una publicidad falsa. No sabe la situación en la cual yo estoy, tomó una noticia que no es verídica y la subió nomás, se colgó de una noticia de Internet para llegar y subirla, es súper irresponsable de su parte”, comenzó señalando en una entrevista con Redgol.

“Obviamente se van a tomar acciones legales, se tiene que dar cuenta de lo que hizo”, agregó.

“Claudio es una persona a la que la sigue todo el mundo, es un líder de opinión, un comentarista deportivo. Entonces lo que dice es una verdad. Yo soy publicista, lo que él dice, la gente le cree. Si cuelga una noticia todos creen que es verídica. ¿Qué fue lo que pasó? Llamaron hasta a mis hijas, las amenazaron. A mí me amenazaron de muerte, tuve que cambiar el número de Whatsapp porque se me bloqueó en un momento”, prosiguió el exdelantero.

Además, explicó que “fueron varias situaciones las que me molestaron. Yo hice un comentario totalmente futbolístico. Por ejemplo él, sin ir más lejos, hizo un comentario sobre Sammis Reyes el otro día. Fue como el que yo hice cuando Chile quedó afuera del Mundial”.

Por último, manifestó que Claudio Bravo “es comentarista deportivo, debe aceptar la crítica deportiva, pero ensuciar a personas por ensuciarlas con noticias falsas es no tener ninguna responsabilidad”, concluyó.