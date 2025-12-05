VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Schapira explica por qué no intervino en el fallido intento por derrocar a Clark de la U: “Lo llevaron al lado legal”

    El segundo máximo accionista de la concesionaria aborda los cuestionamientos que han existido por el rol que tomó en el tenso directorio de Azul Azul. Se cuadra con el director Juan Pablo Pavez, quien solicitó que el timonel dejara el cargo por los líos que enfrenta con la CMF.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Este jueves, cerca de las 13.30 horas, los directores de Azul Azul se reunieron en el CDA. Los 11 miembros de la plana mayor de la concesionaria, comandados por Michael Clark, el presidente, estuvieron por cerca de cuatro horas en el complejo deportivo ubicado en La Cisterna para tratar diferentes temas.

    El tema más controversial, sin embargo, se generó cuando se le pidió la renuncia al presidente del club por el lío judicial que enfrenta tras ser sancionado por la CMF. Cabe recordar que la Comisión del Mercado Financiero lo sancionó, por irregularidades en el caso Sartor, con una multa de 65.000 UF (unos 2.500 millones de pesos) y una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos directivos.

    Sin embargo, la jugada de la oposición no resultó. En el ítem Puntos Varios, Pavez, del bloque opositor a Clark, tomó la palabra. “Queremos pedir la renuncia de Michael Clark”, dijo el director. Al mismo tiempo, argumentó que la actual cabeza de la institución debía dar un paso al costado por la serie de conflictos que, según sus palabras, “manchan la institución”.

    Un director del bloque oficialista preguntó quién más pedía la renuncia. Como nadie más se sumó a la petición, ni Daniel Schapira, uno de los del bloque opositor más críticos, ni tampoco los representantes de la casa de estudios, Clark tomó la palabra para aclarar que no dejaría la institución. Los abogados del directorio, además, le recalcaron a Pavez que no tenía la facultad para solicitar la renuncia del presidente, según establece la normativa que regula a las sociedades anónimas. Pavez se molestó y se retiró de la sala de directorio.

    En contacto con El Deportivo, Daniel Schapira aborda el tenso directorio de Azul Azul. Explica paso a paso por qué no intervino al momento de pedir la renuncia.

    “Las cosas no son como se publicaron y yo no tengo idea cómo ni quién las filtró. En todo caso, nosotros y hablo por mi hijo (Eduardo, también miembro del directorio) y yo apoyamos 100% a Juan Pablo Pavez”, comienza diciendo.

    “Lo que pasa es que ellos, y me refiero a la otra parte, lo llevaron al lado legal argumentando que un director no podía pedir la renuncia del presidente. Y ahí se desordenó toda la conversación. Pero nuestro apoyo a Juan Pablo y su solicitud es total. Él lo sabe y ya lo hablamos”, agregó el empresario.

    “¿Por qué no dije nada en el directorio? Ya te expliqué. El tema se fue al lado legal y después se dio por terminado el directorio. Tampoco es cierto que Juan Pablo se haya parado e ido. Muchas cosas se muestran o dicen de otra manera", explicó.

    Pavez: “Estamos unidos”

    Las palabras de Schapira son respaldadas por Juan Pablo Pavez. “No me gusta filtrar lo que pasa en los directorios, pero claramente te filtraron muchas cosas que sí pasaron. Hay palabras muy textuales y dada la filtración evidente voy a aclarar varios puntos”, dice el director.

    “No es que no tuviese apoyo, para nada. No hubo votación. Di todos mis argumentos y el directorio de Sartor comenzó a discutir la forma, de que legamente no se puede pedir una renuncia. No estoy de acuerdo, porque según todos los antecedentes que yo tengo debo hacer esto y dejarlo en un acta”, aclara.

    “Hubo una discusión, unos opinaron, otros no opinaron. Pero se discutió sobre si se podía o no pedir la renuncia del presidente. Cuento con el apoyo de todos los directores que no son de Sartor, incluyendo a la casa de estudios. Te invito a que los llames. Hablé con Andrés Wientraub y Héctor Humeres, y ellos saben de esto. Estamos más unidos que nunca”, asegura Pavez.

    Para cerrar, el director de oposición asegura que nunca se retiró de la sala sin despedirse. “Eso es falso. Jamás me fui molesto, ni me paré sin despedirme de nadie. Le di la mano a todos, incluyendo a Michael Clark, como corresponde al ser miembro de esta institución”.

