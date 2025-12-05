VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    En un sentido video, el Pillo expuso las razones de su abrupta salida de los Delfines, tras subir a la segunda categoría. “No tuve una contraoferta sobre mi posible continuidad en el club, hoy día se me comunicó que no seguía”, expresó el exvolante.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Jaime Vera fue despedido por correo electrónico de Deportes Puerto Montt. FOTO: Photosport ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

    Deportes Puerto Montt consiguió regresar a la Primera en esta temporada. Sin embargo, el líder de ese proyecto, el entrenador Jaime Pillo Vera, fue destituido después de lograr el histórico ascenso.

    Más allá de la destitución, lo que llama la atención es la forma en la que los directivos del club informaron la noticia. En un extenso video subido en sus redes sociales, el popular Pillo entregó los detalles de su destitución.

    “Quería comentarles que hoy día se me comunicó mediante un correo electrónico que no seguía en el club. Así que, a partir de hoy, dejo de ser el entrenador de Deportes Puerto Montt… Tengo bastantes sentimientos encontrados”, indicó el exmediocampista de Colo Colo.

    En las mismas imágenes, el exayudante técnico de la selección chilena comentó cómo que se produjo su llegada al club y la manera en la que se desarrolló el proyecto que los devolvió a la B.

    “Hace dos años, cuando llegamos, el club estaba por desaparecer. Nos hicimos cargo del club sin importar la parte económica, no nos importó nada, solamente trabajamos para sacar el equipo adelante. En términos generales, lo hicimos, lo hicimos bien. El primer año fue difícil y este segundo año fue bastante mejor, tanto que pudimos lograr el objetivo que tanto queríamos todos”, explicó Vera.

    Diferencias dirigenciales

    Pero las razones de la salida del entrenador de 62 años se basan, principalmente, en las enormes diferencias del profesional con los actuales propietarios de la institución. Así lo explicó el propio Vera, quien aseguró que su salida se refiere más que nada a “algo personal”.

    “Lamento no haber llegado a un acuerdo, pero esto no dependía de mí. No tuve una contraoferta sobre mi continuidad y hoy día se me comunicó que no seguía… quería que ustedes supieran cómo había sido, no dependía de mí, dependía especialmente del mayor accionista que tiene el club. Al menos de la parte deportiva, no tienen nada que decirnos. Al contrario, yo creo que fue algo más personal”, advirtió el DT.

    Asimismo, agregó que “lo que más deseo es que al club le vaya bien. Ojalá que las decisiones que se tomen sean las mejores para que la institución siga creciendo. El club ya está en la Primera B, que era lo que todos queríamos. Es de esperar que ahora tengan todo el éxito del mundo, siempre voy a estar con el corazón acá en Deportes Puerto Montt porque es un club al que quiero mucho”.

