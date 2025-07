“Si no les gusta...”: la polémica conferencia del Pillo Vera en la Segunda División

Deportes Puerto Montt consiguió el domingo una agónica victoria en el clásico de la zona tras imponerse por 0-1 a Provincial Osorno, en un duelo pendiente por la fecha 11 de la Segunda División Profesional.

Los albiverdes consiguieron llevarse los tres puntos con la anotación de Luciano Vázquez en el minuto 90+5′, después de que los Toros fallaran un lanzamiento penal en el primer tiempo.

Tras este apretado duelo, Jaime Vera enfrentó a los medios de comunicación en la conferencia de prensa respectiva. En esta instancia el Pillo se mostró autocrítico con lo realizado por sus dirigidos, admitiendo que no merecieron ganar.

“Osorno jugó un muy buen partido, los felicito. Hoy no merecíamos ganar, pero ganamos. Estamos contentos por el resultado, pero yo no estoy contento por el trámite del juego”, señaló.

Tras estas palabras, le consultaron a Vera: “¿Por qué siente que Puerto Montt no mereció ganar?”. Ante este cuestionamiento, el adiestrador no quiso profundizar y respondió de manera desafiante. “Imagino que tú viste el partido, ¿o no? Entonces no lo viste”.

Tras mostrarse con esa actitud, otro periodista alzó la voz y preguntó: “Profe, ¿por qué es tan pedante en las preguntas que nosotros le hacemos? Porque no es la forma, es una falta de respeto a nuestro trabajo”.

“Es mi manera, yo soy así y no voy a cambiar. Si no les gusta, me voy nomás”, contestó el DT para luego pararse y abandonar la sala de prensa con clara molestia.

