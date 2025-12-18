SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Multicampeón en Ecuador y con una abrupta salida de la Roja: quién es Matías Fernández, el nuevo lateral de Colo Colo

    El carrilero derecho de Independiente del Valle llegará al Cacique por dos temporadas tras conquistar cinco títulos, dos de ellos a nivel continental.

    Por 
    Carlos González Lucay
     
    Christian González
    Matías Fernández disputó 128 partidos con la camiseta de Independiente del Valle.

    Una vuelta y no exenta de polémicas ha tenido que dar Matías Fernández Cordero, el lateral derecho que se transformará en el flamante refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026. A los 30 años, tendrá la oportunidad de estar en la primera línea del fútbol chileno.

    Después de defender a Santiago Wanderers y a Unión La Calera, dio el salto más importante de su carrera: en 2022 se enroló en Independiente del Valle, a pedido de Martín Anselmi, quien lo dirigió en el elenco cementero. Su paso por el club ecuatoriano le dio dos satisfacciones internacionales importantes: el año de su llegada levantó la Copa Sudamericana, en Córdoba y al siguiente celebró la Recopa Sudamericana, en Río de Janeiro.

    ”Miro hacia atrás y estoy demasiado contento con lo que me ha pasado en estos meses, con lo que he vivido. A veces, son cosas que uno no espera que pasen pero que reflejan la perseverancia y el trabajo de todo un club”, comentó a El Deportivo.

    A esas dos coronas, también le agregó tres más en el ámbito local: la Copa Ecuador 2022, la Supercopa 2023 y el título de la Serie A 2025. “No podría terminar de describir todo lo bien que lo hace el club en cuanto a la alimentación, a la dedicación a sus futbolistas, a que se preocupan del mínimo detalle, a procurar que nos preocupemos lo menos posible de cualquier cosa. Es un todo que, al final, se termina reflejando en el rendimiento, en los resultados”, afirmaba el lateral.

    En su paso por el cuadro de Sangolquí, el porteño jugó 128 partidos, brindando 17 asistencias y convirtiendo solo un gol. Números que hicieron que el Cacique pusiera sus ojos en él para reemplazar a Mauricio Isla y Óscar Opazo, quienes no renovaron su contrato.

    Un fugaz paso por la Roja

    En su mejor momento en Ecuador, el lateral fue considerado por Eduardo Berizzo durante su proceso en la Selección y jugó 45 minutos en el triunfo 2-0 sobre Perú el 12 de octubre de 2023, por las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, su estadía en la Roja se cortó abruptamente al mes siguiente después de que fuera denunciado por violencia intrafamiliar en Valparaíso. De ahí adelante, nunca más volvió a ponerse la camiseta nacional.

    Matías Fernández Cordero, en su único partido defendiendo a la Roja.

    De acuerdo al parte policial, la víctima presentaba “lesiones de carácter leve, consistentes en una erosión en la zona del abdomen”. Si bien, el deportista negó las acusaciones, su explicación no fue suficiente para que el Toto no lo marginara de la convocatoria.

    Su liberación tiene que ver para que él enfoque el hecho de una manera serena, tranquila y la sensación es que debe enfocarse en una cuestión más importante que el fútbol, pensando en que se esclarezca y que se centre en su accionar. Es un tema de los más sensibles, es un tema tan sensible que obedece y nos exige puntualizar o analizar muy bien las situaciones”, explicó el Toto.

    En ese contexto, el regreso a Chile le permite volver a estar en la órbita de la Selección, pensando en el proceso eliminatorio para el Mundial de 2030.

    Acuerdo por dos años

    Colo Colo alcanzó un acuerdo con el lateral durante la jornada de este martes para reforzar una zona que quedó sin variantes tras la salida de Isla y Opazo. El jugador está a una firma de transformarse oficialmente en incorporación del equipo albo por los próximos dos años, donde estará bajo las órdenes de Fernando Ortiz, recientemente ratificado para la próxima temporada.

    El oriundo de Valparaíso apareció como uno de los principales apuntados por la concesionaria, considerando su regularidad competitiva en el fútbol ecuatoriano. Las conversaciones con los albos avanzaron durante las últimas semanas hasta llegar a un entendimiento entre las partes.

    De todos modos, este viernes se llevará a cabo una reunión de directorio, donde se deberá ratificar su llegada y también delinear con mayor claridad el presupuesto para la próxima temporada, tomando en cuenta que en 2026 el equipo no tendrá participación internacional. Esta situación naturalmente obliga a estrechar los montos dentro de la concesionaria debido a las millonarias pérdidas que generar estar fuera de la arena continental.

    Más sobre:FútbolColo ColoLiga de PrimeraMatías Fernández CorderoEduardo BerizzoFernando OrtizLa Roja

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Lo más leído

    1.
    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    2.
    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    3.
    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    4.
    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    5.
    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes
    Chile

    Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana
    El Deportivo

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana

    Chile se abre camino en Qatar con su debut en el Polo AlMarsa 2025

    Con un importante incremento: el millonario premio que se llevará la selección campeona del Mundial 2026 de Norteamérica

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”
    Cultura y entretención

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
    Mundo

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar