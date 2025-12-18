Multicampeón en Ecuador y con una abrupta salida de la Roja: quién es Matías Fernández, el nuevo lateral de Colo Colo

Una vuelta y no exenta de polémicas ha tenido que dar Matías Fernández Cordero, el lateral derecho que se transformará en el flamante refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026. A los 30 años, tendrá la oportunidad de estar en la primera línea del fútbol chileno.

Después de defender a Santiago Wanderers y a Unión La Calera, dio el salto más importante de su carrera: en 2022 se enroló en Independiente del Valle, a pedido de Martín Anselmi, quien lo dirigió en el elenco cementero. Su paso por el club ecuatoriano le dio dos satisfacciones internacionales importantes: el año de su llegada levantó la Copa Sudamericana, en Córdoba y al siguiente celebró la Recopa Sudamericana, en Río de Janeiro.

”Miro hacia atrás y estoy demasiado contento con lo que me ha pasado en estos meses, con lo que he vivido. A veces, son cosas que uno no espera que pasen pero que reflejan la perseverancia y el trabajo de todo un club”, comentó a El Deportivo.

A esas dos coronas, también le agregó tres más en el ámbito local: la Copa Ecuador 2022, la Supercopa 2023 y el título de la Serie A 2025. “No podría terminar de describir todo lo bien que lo hace el club en cuanto a la alimentación, a la dedicación a sus futbolistas, a que se preocupan del mínimo detalle, a procurar que nos preocupemos lo menos posible de cualquier cosa. Es un todo que, al final, se termina reflejando en el rendimiento, en los resultados”, afirmaba el lateral.

En su paso por el cuadro de Sangolquí, el porteño jugó 128 partidos, brindando 17 asistencias y convirtiendo solo un gol. Números que hicieron que el Cacique pusiera sus ojos en él para reemplazar a Mauricio Isla y Óscar Opazo, quienes no renovaron su contrato.

Un fugaz paso por la Roja

En su mejor momento en Ecuador, el lateral fue considerado por Eduardo Berizzo durante su proceso en la Selección y jugó 45 minutos en el triunfo 2-0 sobre Perú el 12 de octubre de 2023, por las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, su estadía en la Roja se cortó abruptamente al mes siguiente después de que fuera denunciado por violencia intrafamiliar en Valparaíso. De ahí adelante, nunca más volvió a ponerse la camiseta nacional.

Matías Fernández Cordero, en su único partido defendiendo a la Roja.

De acuerdo al parte policial, la víctima presentaba “lesiones de carácter leve, consistentes en una erosión en la zona del abdomen”. Si bien, el deportista negó las acusaciones, su explicación no fue suficiente para que el Toto no lo marginara de la convocatoria.

“Su liberación tiene que ver para que él enfoque el hecho de una manera serena, tranquila y la sensación es que debe enfocarse en una cuestión más importante que el fútbol, pensando en que se esclarezca y que se centre en su accionar. Es un tema de los más sensibles, es un tema tan sensible que obedece y nos exige puntualizar o analizar muy bien las situaciones”, explicó el Toto.

En ese contexto, el regreso a Chile le permite volver a estar en la órbita de la Selección, pensando en el proceso eliminatorio para el Mundial de 2030.

Acuerdo por dos años

Colo Colo alcanzó un acuerdo con el lateral durante la jornada de este martes para reforzar una zona que quedó sin variantes tras la salida de Isla y Opazo. El jugador está a una firma de transformarse oficialmente en incorporación del equipo albo por los próximos dos años, donde estará bajo las órdenes de Fernando Ortiz, recientemente ratificado para la próxima temporada.

El oriundo de Valparaíso apareció como uno de los principales apuntados por la concesionaria, considerando su regularidad competitiva en el fútbol ecuatoriano. Las conversaciones con los albos avanzaron durante las últimas semanas hasta llegar a un entendimiento entre las partes.

De todos modos, este viernes se llevará a cabo una reunión de directorio, donde se deberá ratificar su llegada y también delinear con mayor claridad el presupuesto para la próxima temporada, tomando en cuenta que en 2026 el equipo no tendrá participación internacional. Esta situación naturalmente obliga a estrechar los montos dentro de la concesionaria debido a las millonarias pérdidas que generar estar fuera de la arena continental.