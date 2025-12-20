SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Los 16 equipos comienzan a definir sus planteles para la próxima temporada.

    Por 
    El Deportivo
    Jimmy Martínez fue anunciado como refuerzo de la UC. @Cruzados/X

    Audax Italiano

    Llegan:

    Se van: Eduardo Vargas (U. de Chile), Jorge Espejo (U. de Concepción).

    Cobresal

    Llegan: Antonio Castillo (Huachipato).

    Se van: Jorge Henríquez (Deportes Concepción).

    Colo Colo

    Llegan: Matías Fernández (I. del Valle, ECU), Jeyson Rojas (La Serena).

    Se van: Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Matías Moya, Alexander Oroz.

    Coquimbo Unido

    Llegan: Hernán Caputto (DT, Copiapó), Matías Fracchia (Coritiba, BRA).

    Se van: Esteban González (DT, Querétaro, MEX) Cecilio Waterman (U. de Concepción), Matías Palavecino (U. Católica).

    Deportes Concepción

    Llegan: Jorge Henríquez (Cobresal), Matías Cavalleri (Alagoano, BRA), Cristián Suárez (Palestino).

    Se van: Claudio Fernández, Diego Zambrano.

    Deportes La Serena

    Llegan:

    Se van: Mario Sciaqua (DT), Jeyson Rojas (Colo Colo).

    Deportes Limache

    Llegan:

    Se van: Dylan Portilla.

    Everton

    Llegan:

    Se van:

    Huachipato

    Llegan:

    Se van: Jimmy Martínez (U. Católica).

    Ñublense

    Llegan: Juan José Ribera (DT), Carlos Salomón.

    Se van: Ronald Fuentes (DT), Bernardo Cerezo (U. Católica), Patricio Rubio, Rodrigo González, Bayron Oyarzo y Pedro Sánchez.

    O’Higgins

    Llegan:

    Se van:

    Palestino

    Llegan: Cristián Muñoz (DT).

    Se van: Lucas Bovaglio (DT), Cristián Suárez (D. Concepción), Dixon Contreras, Benjamín Soto, Facundo Castro.

    Unión La Calera

    Llegan:

    Se van:

    Universidad Católica

    Llegan: Justo Giani (Aldosivi, ARG), Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Jimmy Martínez (Huachipato), Bernardo Cerezo (Ñublense).

    Se van:

    Universidad de Chile

    Llegan: Eduardo Vargas (Audax Italiano)

    Se van: Gustavo Álvarez (DT), Lucas Di Yorio, Ignacio Tapia.

    Universidad de Concepción

    Llegan: Juan Cruz Real (DT), Jorge Espejo (Audax Italiano), Patricio Romero (Cobreloa).

    Se van: Cristián Muñoz (DT), Cristian Campestrini.

