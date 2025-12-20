Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026
Los 16 equipos comienzan a definir sus planteles para la próxima temporada.
Audax Italiano
Llegan:
Se van: Eduardo Vargas (U. de Chile), Jorge Espejo (U. de Concepción).
Cobresal
Llegan: Antonio Castillo (Huachipato).
Se van: Jorge Henríquez (Deportes Concepción).
Colo Colo
Llegan: Matías Fernández (I. del Valle, ECU), Jeyson Rojas (La Serena).
Se van: Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Matías Moya, Alexander Oroz.
Coquimbo Unido
Llegan: Hernán Caputto (DT, Copiapó), Matías Fracchia (Coritiba, BRA).
Se van: Esteban González (DT, Querétaro, MEX) Cecilio Waterman (U. de Concepción), Matías Palavecino (U. Católica).
Deportes Concepción
Llegan: Jorge Henríquez (Cobresal), Matías Cavalleri (Alagoano, BRA), Cristián Suárez (Palestino).
Se van: Claudio Fernández, Diego Zambrano.
Deportes La Serena
Llegan:
Se van: Mario Sciaqua (DT), Jeyson Rojas (Colo Colo).
Deportes Limache
Llegan:
Se van: Dylan Portilla.
Everton
Llegan:
Se van:
Huachipato
Llegan:
Se van: Jimmy Martínez (U. Católica).
Ñublense
Llegan: Juan José Ribera (DT), Carlos Salomón.
Se van: Ronald Fuentes (DT), Bernardo Cerezo (U. Católica), Patricio Rubio, Rodrigo González, Bayron Oyarzo y Pedro Sánchez.
O’Higgins
Llegan:
Se van:
Palestino
Llegan: Cristián Muñoz (DT).
Se van: Lucas Bovaglio (DT), Cristián Suárez (D. Concepción), Dixon Contreras, Benjamín Soto, Facundo Castro.
Unión La Calera
Llegan:
Se van:
Universidad Católica
Llegan: Justo Giani (Aldosivi, ARG), Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Jimmy Martínez (Huachipato), Bernardo Cerezo (Ñublense).
Se van:
Universidad de Chile
Llegan: Eduardo Vargas (Audax Italiano)
Se van: Gustavo Álvarez (DT), Lucas Di Yorio, Ignacio Tapia.
Universidad de Concepción
Llegan: Juan Cruz Real (DT), Jorge Espejo (Audax Italiano), Patricio Romero (Cobreloa).
Se van: Cristián Muñoz (DT), Cristian Campestrini.
