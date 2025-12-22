SUSCRÍBETE POR $1100
    Un alivio en un 2025 para el olvido: Chile escala en el ranking FIFA

    El ente rector del fútbol mundial reveló la última entrega del escalafón de esta temporada. España lidera la clasificación.

    Christian González 
    Christian González
    Selección chilena. Foto: Sipa/Photosport SIPA/PHOTOSPORT

    2025 será recordado por los hinchas de la Selección como un año para el olvido. En este calendario se terminaron por disipar las tenues esperanzas de la Roja de alcanzar un cupo en el Mundial de 2026, el resumen de una serie de errores que se cometieron a lo largo de un proceso que tuvo tres entrenadores: Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Nicolás Córdova.

    Sin embargo, el año termina con una leve alegría. El combinado nacional experimentó una leve mejoría en el ranking de la FIFA, según la última entrega del escalafón.

    Un alivio en un 2025 para el olvido: Chile escala en el ranking FIFA

    La Roja figura ahora en el 52º puesto, un casillero más arriba que el que ocupaba en la entrega anterior. En el alza se considera el triunfo del 15 de noviembre sobre Perú, en Rusia. La Roja se impuso por 2-1, con goles de Felipe Loyola y Darío Osorio. El descuento lo anotó Álex Valdera.

    En el período, la Selección también venció a Rusia en Sochi, con anotaciones de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

    Francisco Salinas, en la victoria de la Selección ante Perú (Foto: Photosport) SIPA/PHOTOSPORT

    Sin cambio

    El top 30 del ranking no ofrece variaciones. El escalafón sigue siendo encabezado por España. Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil completan los cinco primeros puestos.

    Colombia y Uruguay son los otros sudamericanos ubicados entre las mejores 20 selecciones del planeta.

    El alza más pronunciada lo protagonizó Vietnam, con tres escalones, mientras que la caída más pronunciada la experimentó Malasia, con cinco espacios.

